Krigsforbryter døde etter å ha drukket gift i retten

Fakta om FNs Jugoslavia-domstol (ICTY)

* FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) ble opprettet etter vedtak i FNs sikkerhetsråd i 1993.

* Domstolen ligger i Haag og har jurisdiksjon over enkeltpersoner som er ansvarlige for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i det tidligere Jugoslavia etter 1. januar 1991.

* Domstolen har 16 permanente dommere. De er fordelt på tre kamre med tre dommere hver og et appellkammer.

* Domstolen har sin egen påtalemyndighet.

* I alt 161 politikere og militære fra det tidligere Jugoslavia er blitt tiltalt av domstolens påtalemyndighet.

* Dommen mot Ratko Mladic blir den siste i domstolen, som og innstiller all virksomhet fra nyttår.

* Kilde: NTB