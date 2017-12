FN fordømmer at USA anerkjente Jerusalem

Hele 128 land trosset president Donald Trumps trusler om bistandskutt da de i FNs generalforsamling torsdag stemte for en resolusjon som fordømmer USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

Til sammen 128 land stemte ja til en resolusjon som krever at USA endrer sin beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

Avstemningen ble holdt i FNs hovedforsamling torsdag kveld norsk tid. Ni land stemte imot resolusjonen, mens 35 land avsto fra å stemme.

Selv om resolusjonen ikke er bindende er den likevel et tilbakeslag for USAs president Donald Trump. Han slo nylig fast at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad og at USAs ambassade skal flyttes dit.

Beslutningen ble møtt med fordømmelse og bekymring verden over.

Truer med bistandskutt

Trump har truet med å kutte bistand til land som stemmer for resolusjonen.

– Alle disse landene, de tar våre penger og stemmer så mot oss. De tar flere hundre millioner dollar, til og med milliarder av dollar, og stemmer så mot oss, sa Trump under et regjeringsmøte onsdag kveld, ifølge NTB.

– Vi følger med på disse stemmene. La dem stemme mot oss. Vi kommer til å spare mye. Vi bryr oss ikke, sa Trump videre.

USAs FN ambassadør Nikki Haley minnet om at de ikke kommer til å glemme dette.

– USA vil huske denne dagen da vi ble utpekt for angrep i generalforsamlingen for å utøve vår rett som en suveren nasjon, sa hun i generalforsamling før torsdagens avstemning.

– Vi vil huske dette når vi nok en gang blir bedt om å gi verdens største bidrag til FN og når så mange land ber oss, slik de ofte gjør, om å betale enda mer og bruke vår innflytelse til deres fordel, sa hun til ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge The Guardian har Haley også sendt et brev til andre lands FN-delegasjoner der hun informerer om at Trump og USA «tar denne avstemningen personlig».

– Presidenten kommer til å følge nøye med på avstemningen, og han har bedt om at jeg rapporterer tilbake om de som stemte mot oss, heter det i brevet The Guardian har sett.

– Løgnens hus

Heller ikke Israels statsminister Benjamin Netanyahu la torsdag la fingrene i mellom da han ifølge Reuters kalte FN for «løgnens hus» før avstemningen.

– Staten Israel avviser avstemningen fullstendig, selv før den er gjennomført, sa Netanyahu.

Han la til at holdningene til Israel er i ferd med å endres i mange land rundt om i verden.

– Etter hvert vil de også trenge inn i FN – løgnens hus, sa Netanyahu.

Avstemningen fant sted etter oppfordring fra arabiske og muslimske stater.

Det var den 6. desember at Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

Etter dette har palestinere daglig demonstrert både på Vestbredden og Gazastripen hvor de har kastet steiner og brent bildekk.

Under disse demonstrasjonene skal åtte palestinere ha blitt skutt og drept av israelere, ifølge palestinsk helsepersonell. Dusinvis er såret. Ifølge Reuters skal to militante ha blitt drept i et israelsk luftangrep mot Gaza etter et rakettangrep derfra.