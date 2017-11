Dømt for krigsforbrytelser - sier han drakk gift

Nødetatene rykket ut til Haag da krigsforbryteren Slobodan Praljak drakk det som hevdes å være gift.

Praljak ropte selv «Praljak er ingen kriminell» da han drakk innholdet i flasken i FNs krigsforbryterdomstol i Haag.

Han ble i 2013 dømt til 20 års fengsel for sitt forsøk på å drive muslimer ut av sin selverklærte ministat Herceg-Bosna i tidsrommet 1991 til 1994. Denne dommen ble opprettholdt onsdag, men retten ble hevet da forsvareren hans ropte «klienten min har tatt gift».

Nødetatene rykket ut, men det er ikke kjent hvordan det går med Praljak.

Fem andre bosnisk-kroatiske ledere, blant dem kroaten Jadranko Prlic, ble dømt for sine handlinger under krigen i Bosnia-Hercegovina på 1990-tallet. Dommen på 25 års fengsel for Prlic ble opprettholdt. De fem andre sto ifølge dommen også bak drap, voldtekter, forfølgelse, fordrivelse og terrorisering av bosniske muslimer.

Alle seks anket.