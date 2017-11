AP: Krigsforbryter døde etter å ha drukket gift i retten

Slobodan Praljak er død etter å ha drukket gift da dommen mot han falt i krigsforbryterdomstolen, melder nyhetsbyrået AP.

Dramatikken oppsto da dommen i ankesaken ble forkynt i FNs krigsforbryterdomstol i Haag.onsdag ettermiddag.

Praljak ropte selv «Praljak er ingen kriminell» mens han drakk innholdet fra en brun flaske. Like etter ropte advokaten at klienten hadde drukket gift.

Nødetatene rykket ut og helsepersonell kom raskt til. En talsmann for tribunalet opplyste en time senere at Praljak fortsatt var i live og fikk medisinsk behandling.

Like før klokken 15 norsk tid meldte flere medier at Praljak er død. Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

Det er ikke kjent hva flasken han drakk fra inneholdt.

Praljak ble i 2013 dømt til 20 års fengsel for sitt forsøk på å drive muslimer ut av sin selverklærte ministat Herceg-Bosna i tidsrommet 1991 til 1994. Denne dommen ble opprettholdt onsdag.

Kriminelt forbund



Fem andre bosnisk-kroatiske ledere, blant dem kroaten Jadranko Prlic, ble dømt for sine handlinger under krigen i Bosnia-Hercegovina på 1990-tallet. De dømte hadde, ifølge tiltalen, dannet et kriminelt forbund. Målet skal ha vært å gjøre 30 prosent av landet Bosnia-Hercegovina til en del av Stor-Kroatia.

Dommen på 25 års fengsel for Prlic ble opprettholdt. De fem andre sto ifølge dommen også bak drap, voldtekter, forfølgelse, fordrivelse og terrorisering av bosniske muslimer.

Alle seks anket.

Dømt til livstid



Den tidligere hærsjefen Ratko Mladic ble i forrige uke dømt til livstid for for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. under Bosnia-krigen mellom 1992 og 1995. Mladic, som nå er 74 år gammel, var øverstkommanderende da 8000 muslimske menn og gutter ble slaktet ned i Srebrenica i Bosnia-Hercegovina i 1995.

Massakren regnes som den verste krigsforbrytelsen i Europa etter andre verdenskrig. Mladic anket dommen på stedet.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener dommen viser at krigsforbrytere stilles til ansvar for sine handlinger.

– Som bosnisk-serbisk hærfører var general Mladic ansvarlig for forferdelige forbrytelser mot sivile, inkludert drapene på tusenvis av bosniske men og gutter i Srebrenica i 1995, skriver Stoltenberg i en uttalelse på NATOs hjemmesider.