FN vil svarteliste Saudi-Arabia og andre land i Jemen-koalisjonen

FN vil svarteliste Saudi-Arabia og de øvrige landene som deltar i koalisjonen som fører krig mot Houthi-militsen i Jemen for brudd på barns rettigheter.

– Koalisjonens handlinger i Jemen gjør at den blir satt på lista over dem som dreper og lemlester barn. 683 barn ble ofre som følge av koalisjonens krigføring i 2016 og det foreligger 38 bekreftede rapporter om angrep mot skoler og sykehus, heter det i et utkast til FN-rapporten der svartelista inngår.

Saudi-Arabia ble også forsøkt svartelistet av samme grunn i fjor, men daværende generalsekretær Ban Ki-moon omgjorde beslutningen etter at ledelsen i Riyadh truet med å trekke landets pengebidrag til FN.

FAKTA: JEMEN * Republikk på den arabiske halvøy med 27 millioner innbyggere. * En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført over 100.000 flyangrep i landet og anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser. * Ifølge FN er minst 5.159 sivile drept og 8.761 såret siden våren 2015, og 3.233 av dem skal ha blitt drept i angrep fra den saudiledede koalisjonen. Minst like mange militssoldater er drept. * Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. * I tillegg anslås det at rundt 10.000 mennesker har mistet livet fordi de ikke har kommet seg ut av landet for å få medisinsk behandling etter at flyplassen i Sana ble stengt i fjor. * FN og hjelpeorganisasjoner frykter en massiv sultkatastrofe i Jemen, der 20 millioner mennesker nå er avhengig av matvarehjelp utenfra. Situasjonen er kritisk for halvparten av dem. * Landet er også rammet av en koleraepidemi, som er påvist i alle Jemens 22 provinser. Over 600.000 mennesker antas å ha blitt smittet, og over 2.000 har mistet livet siden april. Kilde: NTB

Menneskerettighetsgrupper har siden lagt press på Bans etterfølger António Guterres, for å få ham til å sende et klart budskap til Saudi-Arabia om at landets krigføring i Jemen er uholdbar.

Behandles i Sikkerhetsrådet

Torsdag blir utkastet til årets liste oversendt til FNs sikkerhetsråd, og fredag skal den etter planen offentliggjøres. Den endelige lista skal tas opp til debatt i Sikkerhetsrådet 31. oktober.

Houthi-militsen som grep makten i Jemens hovedstad Sana i september 2014, er også å finne på utkastet til svartelista for brudd på barns rettigheter, og det samme er regjeringsstyrkene og militsen som er lojale overfor Jemens president Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP) er også å finne på lista.

Krigsforbrytelser

Amnesty International og Human Rights Watch har tidligere anklaget Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser i Jemen, og det samme har FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein.

Over 10.000 mennesker er ifølge FN drept siden Saudi-Arabia våren 2015 gikk til krig mot Houthi-opprørerne i spissen for en USA-støttet regional koalisjon, der blant andre De forente arabiske emirater deltar.

Saudi-Arabia oppgir selv å ha gjennomført over 100.000 flyangrep mot mål i landet.

FN slo tidligere i år fast at Jemen er rammet av verdens verste humanitære krise, der 17 millioner mennesker står på randen av hungersnød og en koleraepidemi herjer.

Våpensalg

Generalsekretær Tove R. Wang i norske Redd Barna gleder seg over at Saudi-Arabia og de øvrige koalisjonspartnerne er å finne på årets svarteliste og viser til rekrutteringen av barnesoldater i Jemen, bombingen av skoler og sykehus, og drap og lemlesting av barn.

– Nå må FN og verdenssamfunnet sørge for at disse krigsforbrytelsene stopper. Å bli oppført på denne svartelista burde være en vekker for alle parter i Jemen-konflikten og for alle land som støtter eller selger våpen til dem, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Organisasjonen mener det foreløpig har vært få tegn til bedring i Jemen. I august ble 58 sivile drept på bakken, inkludert barn. 42 av dødsfallene var forårsaket av den saudi-ledede koalisjonen, ifølge FN.

– Begge sider i Jemen-krigen har brutt internasjonal lov og barn har måttet betale prisen for det. Samtidig som at kolera fortsatt rammer tusenvis av barn hver eneste dag, blir de også bombet i sine skoler og hjem, nektet humanitær hjelp og tvunget til å kjempe ved frontlinjen, sier

Norge er blant de land som selger våpen til De forente arabiske emirater, noe regjeringen har fått kritikk for.

