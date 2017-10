FN-rapport: Dag Hammarskjölds fly kan ha blitt angrepet

Det er ikke usannsynlig at et angrep forårsaket flystyrten som drepte FNs tidligere generalsekretær Dag Hammarskjöld, ifølge en ny FN-rapport.

Rapporten bygger på en gjennomgang av det som skjedde da flyet med den svenske diplomaten og hans reisefølge styrtet i 1961 i en ulykke som fortsatt ikke er oppklart. For Sverige har Dag Hammarskjölds skjebne vært et åpent sår som aldri har fått sin endelige avslutning.

18. september 1961 tok flyet med FNs svenske generalsekretær ombord av fra flyplassen i Leopoldville (Nå Kinshasa) i Kongo. Dag Hammarskjöld skulle forhandle om våpenhvile i Katanga-provinsen i det som nå er en del av Den demokratiske republikken Kongo. Flyet nådde aldri fram til destinasjonen i den britiske kolonien Nord-Rhodesia (nå Zambia). Flyet styrtet i nærheten av flyplassen i Ndola.

Granskingen i 1961 konkluderte med at flyet hadde kommet for lavt inn mot flyplassen før landing og krasjet med tretopper før det styrtet.



I årene etter flytragedien har skjebnen til FNs andre generalsekretær vært gjenstand for talløse teorier. De har blandet annet handlet om en mulig bombe om bord eller at flyet ble skutt ned av kongolesiske styrker. Det skal også ha vært hevdet at en sprengladning ble festet til landingshjulene under en mellomlanding.

Det som er nesten sikkert er at Hammarskjöld og hans følge ikke ble drept da flyet traff bakken, men at de døde av skadene en tid etter styrten, skriver Tanzanias høyesterettsjustitiarius Mohamed Chande Othman, som ble utnevnt til å lede etterforskningen av FNs generalsekretær António Guterres.

Dag Hammarskjöld Svensk statsministersønn. Oppvokst i Uppsala. FNs generalsekretær fra 1953–1961. Drept i flystyrt under uklare omstendigheter på vei til fredsforhandlinger. Ny rapport om flyulykken er publisert av FN.

Dag Hamarskjöld ble kastet ut av flykroppen under styrten. En påstand handler om at leiesoldater ventet på flyplassen der fredsforhandlingene skulle finne sted. Da flyet styrtet, skal de ha skutt og drept de overlevende passasjerene, blant dem Hammarskjöld.

En amerikansk diplomat var med på reisen. Han ble hardt skadet og døde en uke etter ulykken. Han skal ha fortalt redningsmannskapene at han hørte en eksplosjon ombord kort tid før det styrtet.

Flere fly



Øyenvitner har forklart at det var mer enn et fly i lufta da generalsekretærens fly nærmet seg den zambiske byen Ndola i 1961. AFP skriver at vitner har forklart at et av flyene som ble observert kan ha vært et jetfly. Vitner har også forklart at Hammarskjölds fly var i brann da det styrtet.

Etterforskningsleder Othman sier at det ikke er mulig å konkludere med at sabotasje var årsak til ulykken. Han hans etterforskningsgruppe har ikke hadde fått tilgang til originaldokumenter fra Sør-Afrika som omtaler rykter om en bombeplan kalt Operasjon Celeste, men at øyenvitneskildringene er vanskelige å se bort ifra.

Dokumenter fra Storbritannia og USA slår fast at begge land hadde agenter i området da flyet styrtet. Det er spekulert i om rebeller fra Katanga-provinsen som kjempet mot Kongos løsrivelse fra Belgia, sto bak en nedskyting av FN-flyet. Etterforskningen har vist at opprørerne hadde tilgang til flere fly enn man tidligere har antatt, skriver AFP.

Diplomaten Dag Hammarskjöld var FNs generalsekretær fra 1953 og til han døde i 1961. Han overtok etter Trygve Lie som var FNs første generalsekretær. I den svenske statsministersønnens tid som FNs øverste leder, var verden preget av kald krig og øst/vest-konflikt. Hammarskjöld var blant annet opptatt av forholdet mellom Israel og de arabiske landene. Han var i Kina og forhandlet om løslatelse av amerikanske piloter som var tatt til fange i Korea-krigen. Han jobbet også med dekolonialisering av afrikanske land. Ett av dem var Kongo.