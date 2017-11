FN om australsk asylleir: En humanitær krise

FN krever at australske myndigheter sørger for mat, vann og helsetjenester til de rundt 600 flyktningene som nekter å forlate den stengte asylleiren.

På fjerde dagen etter at den australske interneringsleiren på stillehavsøya Manus i Papa Ny-Guinea ble offisielt stengt, fortsetter presset mot australske myndigheter å øke.

Fra innsiden av den omstridte leiren kommer det historier om mangel på mat, vann, strøm og viktige medisiner. Flyktningene og asylsøkerne skulle etter planen flyttes til et midlertidig transittsenter i en by i nærheten, men forteller at de frykter å bli utsatt for vold fra lokalbefolkningen.

– Med tanke på at det har vært voldsepisoder tidligere, så mener vi at denne frykten bør respekteres og håndteres.

Det sier talsmann Rupert Colville i FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), som omtaler situasjonen som en «pågående humanitær krise». Han sier FN er «alvorlig bekymret for velferden, sikkerheten og velværet til mennene».

– Vi ber australske myndigheter, som internerte mennene i første omgang, om å umiddelbart sørge for beskyttelse, mat, vann og andre grunnleggende tjenester.

En av flyktningene forteller: «Som en krigssone»

I dette intervjuet fra februar forteller den kurdiske journalisten Behrouz Boochani om hvordan det er å bo i den omstridte leiren:

FN krever at mennene skal få komme til Australia for å få behandlet sine saker, noe som tidligere denne uken ble avvist av australske myndigheter.

Det store spørsmålet er hva som nå vil skje med de 600 mennene som bor der. Mange venter på å bli bosatt i USA, etter avtalen som i februar førte til en åpen krangel mellom Donald Trump og Australias statsminister Malcolm Turnbull.

USA har hittil tatt imot omtrent 50 flyktninger, og lederen for det australske opposisjonspartiet Labour krever nå en fortgang i den planlagte bosettingen. Han ber også at regjeringen takker ja til New Zealands tilbud om å ta imot 150 av flyktningene.

– Det som skjer på Manus nå er dypt forstyrrende. Jeg tror det er mange som ønsker å se at regjeringen oppfører seg på en mer humanitær måte, sier Bill Shorten.