FN frykter hungersnød i Jemen

FNs nødhjelpssjef frykter at millioner i Jemen kan bli rammet av hungersnød dersom ikke den saudiledede koalisjonen opphever sin blokade.

Nødhjelpssjef Mark Lowcock var onsdag i et lukket møte i FN sikkerhetsråd om situasjonen i Jemen. Da han uttalte seg til journalister etter møtet, advarte han om konsekvensene dersom ikke grensene i Jemen gjenåpnes før leveranser av nødhjelp.

– Det vil bli den største hungersnøden verden har sett på mange tiår, med millioner av ofre, sa Lowcock ifølge nyhetsbyrået AFP.

ADVARER OM FARE FOR HUNGERSNØD: FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock. Foto: Salvatore Di Nolfi , AP

Nå krever han at FN umiddelbart får gjenoppta sin flygninger til byene Aden og Sana, og at havnene i landet åpnes for leveranser av særlig mat, medisiner og andre viktige forsyninger, skriver AP.

Skjerpet blokaden



Den saudiledede militærkoalisjonen som siden 2015 har kriget mot Houthi-opprørerne i Jemen, skjerpet mandag sin blokade av landet og stengte av all trafikk til flypasser, havner og grenser på land.

Det skjedde i kjølvannet av at luftforsvaret i Saudi-Arabia i helgen skjøt ned en rakett utenfor landets hovedstad Riyadh som Houthi-opprørerne hevder å ha avfyrt.

Saudi-Arabia anklager Iran for å forsyne Houthi-opprørerne med våpen, og kan med en blokade stanse våpeninnførsel. Men FN krever altså at blokaden heves. Lowcock sier onsdag at nødhjelpsforsyningene til landet allerede var utilstrekkelige før skjerpingen av blokaden mandag.

– Det vi trenger, er en reduksjon i blokader, ikke en økning, sier han.

Lowcock opplyste også at FNs generalsekretær António Guterres samme dag hadde vært i kontakt med Saudi-Arabias utenriksminister onsdag og bedt om umiddelbar tilgang til å levere nødhjelp, skriver Reuters.

Samme byrå melder at havnen i Aden nå skal være gjenåpnet. Også i byen Seiyun er havnen i drift, mens de øvrige er isolert, skriver NTB.

Begrensede forsyninger



FN har for tiden 91.000 tonn med forsyninger i Jemen. Disse ressursene brukes på dem som er i mest prekær nød, men det er begrenset hvor lenge forsyningene vil vare, sier Guterres' talsmann ifølge NTB.

Lederen for Verdens matvareprogram (WFP) David Beasley sa mandag til AP at blant Jemens befolkning på mellom 27 og 28 millioner mennesker, er det mellom 19 og 20 millioner av dem som ikke vet hvor de skal få tak i sitt neste måltid.

