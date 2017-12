MORIA, LESVOS (VG) Tusenvis av flyktninger er fanget i Moria-leiren. VG kom seg inn på baksiden av piggtrådgjerdene.

Mørket har senket seg, og vi går med raske skritt nedover åskammen. Vi er tause slik at vaktene ikke skal høre oss. Etter noen hundre meter finner vi frem til et hull i det høye piggtrådgjerdet. Vi kroker oss sammen og smetter gjennom.

Vi er på innsiden av flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos. Leiren er kjent over hele Europa for sine dårlige levekår. Allerede har fem personer dødd her på grunn av boforholdene.

Greske myndigheter gir ikke journalister tillatelse til å vise frem forholdene. Det bor rundt 7000 flyktninger i Moria-leiren, ifølge Leger uten grenser. Men den er dimensjonert for 2300 mennesker. Alt skulle egentlig være midlertidig: De tynne teltdukene som lekker når det regner, containerne som flere titalls flyktninger deler, toalettene og søppeldunkene som flyter over.

Men livet i Moria er ikke midlertidig:

Tusenvis av flyktninger er i praksis fanget på øya for andre vinter på rad som følge av flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia, som ble inngått i mars 2016.

Ifølge avtalen skal flyktninger sendes fra de greske øyene tilbake til Tyrkia, mot at EU skal ta imot syriske kvoteflyktninger fra Tyrkia. Men svært få returneres fra Hellas. I stedet kommer det rundt 70 nye flyktninger hver dag, bare til Lesvos. Dette er de høyeste ankomsttalene siden flyktningavtalen ble inngått.

LITE MAT: Flyktningene må stå i kø i timevis for å få mat. Foto: Giorgos Moutafis

Stemningen bak gjerdene er amper. Flyktninger fra Syria, Irak, Afghanistan og andre land er stuet sammen på et relativt lite areal. Ingen av dem vet hvor lenge de skal bli. De har lov til å forlate leiren, men ikke øya.

Det er kaldt, og de tenner bål av søppel og kvist for å få varmen. Så fort de ser VG, strømmer de til og vil vise oss hvor kummerlig de bor. Flere ber om penger. På et tidspunkt løper flere titalls unge menn ut av leiren med stålstenger i armene. Det har oppstått slåsskamp mellom en gjeng syrere og afghanere.

– Dette skjer hver kveld, sier en mann i forbifarten.

Nyfødt baby sover i plastboks

FIRE DAGER GAMMEL: Rafif er trolig Moria-leirens yngste beboer. Moren Bara (23) synes det er krevende å ha et spedbarn her. Foto: Giorgos Moutafis

I dagslys noen timer tidligere møter vi Morias yngste og «eldste» flyktning: Kayuren Maruthanayagam (30) fra Sri Lanka har bodd her i 22 måneder. Mens jentebabyen Rafif fra Syria ble født for fire dager siden. Moren ble nettopp sendt tilbake til teltleiren fra sykehuset.

– Jeg var trygg da hun var inne i magen min, men nå er jeg redd for at det skal skje noe med barnet mitt, sier den nybakte moren Bara (23).

Sammen med ektemannen Bashar (29) og de to barna Rimas (4) og Mohammed (2) flyktet hun fra terrorgruppen IS' siste bastion i Syria, byen Deir ez-Zor. Den siste måneden har hele familien bodd rett utenfor piggtrådgjerdene i et tynt tomannstelt. Det er fult inne i hovedleiren.

Nyfødte Rafif sover innhyllet i tepper i en plastboks som egentlig er ment for frukt og grønt.

– Vi trenger et trygt sted å bo, sier Bara.

Fikk ikke mat i dag

KOM FRA SYRIA: Denne storfamilien på tolv kom nylig til Lesbos fra Deir ez-Zor. Nå bor de i dette og et tilsvarende telt. Ahmed el-Mohammed (t.h.) og hans gravide kone Reshda (t.v.) flyktet med tre barn. Foto: Giorgos Moutafis

Flyktningavtalen ** 20. mars 2016 inngikk EU og Tyrkia en avtale om å stenge flyktningruten mellom Tyrkia og Hellas. ** Alle flyktninger og migranter som ankommer de greske øyene skal sendes tilbake til Tyrkia, mot at EU skal ta imot 72.000 syriske kvoteflyktninger fra Tyrkia. ** Et fåtall er blitt returnert. I mars var tallene slik: Cirka 1500 personer er returnert fra Hellas til Tyrkia, mens 3550 syrere var blitt sendt fra Tyrkia til EU. Kilder: NTB, Store norske leksikon

Mellom flyktningteltene går det gjørmete stier som flyter i søppel. Flere steder ligger det menneskelig avføring.

Hver dag klokken 05.30 stiller Ahmed el-Mohammed (36) fra Deir ez-Zor i Syria seg i matkø. Men i dag, etter tre timer i kø, fikk han beskjed om at det var tomt for mat. Det oppsto slåsskamp i køen, og en person skal ha blitt sendt på sykehus.

– I dag fikk vi bare vann. Heldigvis har vi igjen litt brød fra i går, sier barnefaren.

Kona Reshda (35) er gravid i syvende måned.

– Jeg føler meg veldig sliten. Og jeg fryser. Jeg ønsker ikke min verste fiende dette livet. Mitt eneste håp er at babyen vil få det trygt, sier trebarnsmoren Reshda.

GRAVID: Reshda er gravid i syvende måned og må ta seg en hvil i flyktningteltet. På andre siden av tøyveggen bor storfamilien. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Knuste drømmer



Hellas var alltid målet for den syriske familien. Totalt var de tolv familiemedlemmer som flyktet til Lesvos fra bomberegn og krig. Ahmed sier at de var blitt fortalt at på den greske øya var det rask registrering og gode levekår. Skuffelsen var derfor stor da de ankom Moria for én måned siden.

– Vi forventet varmt vann, normale toaletter og skikkelige telt. Men vi fikk noe helt annet, sier Ahmed.

PS! Dagen etter VG traff dem, ble den nyfødte babyen Rafif og familien flyttet til familieleiren Kara Tepe på Lesvos. Her bor de i sin egen «isoboks»-container med senger og barnevogn.