Mange ofre i ny båttragedie i Middelhavet

Minst åtte mennesker er funnet døde og titalls er savnet etter at en gummibåt sank utenfor kysten av Libya. 84 mennesker er berget.

Den synkende båten ble oppdaget av et patruljefly fra EUs operasjon mot menneskesmugling, opplyser den italienske kystvakten

Ifølge italienerne, som koordinerer redningsaksjonene i internasjonalt farvann i Middelhavet, er åtte døde hentet opp av vannet. Hjelpeorganisasjoner opplyser om minst 25 omkomne.

Forliset er det første kjente hittil i år, men redningsmannskaper sier tallrike båter antas å ha sunket sporløst i Middelhavet på vei til Europa.

– Vi har akkurat startet å telle døde i 2018. Sorg og fortvilelse, tvitrer Oscar Camps i den spanske hjelpeorganisasjonen Proactiva Open Arms.

Leter etter overlevende

Minst 84 mennesker er brakt opp av vannet i live. Men kystvakten frykter at båten som sank, hadde rundt 150 migranter om bord.

– Søket etter overlevende fortsetter, opplyser kystvakten, som får hjelp av et marinefartøy i søket.

Flere av migrantene tilbrakte timevis i vannet før de ble berget, ifølge Proactiva Open Arms, som er en av få frivillige organisasjoner som fortsatt opererer egne redningsskip.

Gummibåten var delvis under vann da den ble oppdaget. Menneskesmuglere presser ofte over 100 mennesker opp i slike båter for å maksimere profitten fra de farlige reisene fra det lovløse Libya til Europa, skriver nyhetsbyrået AP.

Over 3.000 døde

Minst 3.116 flyktninger og migranter døde i forsøket på å nå Europa via Middelhavet i fjor, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). De fleste av dem dro sjøveien fra Libya med kurs for Italia.

Siden i fjor sommer har antallet migranter og flyktninger som kommer over Middelhavet, falt betraktelig. Bakgrunnen er at den libyske kystvakten, som får bistand og opplæring av det italienske forsvaret, har begynt å stanse båtene rett etter at de seiler ut fra Libya.

Menneskerettsgrupper er imot smuglingen, men kritiserer likevel den italienske fremgangsmåten. Argumentet er at migrantene, mange av dem fra land sør for Sahara, holdes fanget under slavelignende forhold i interneringsleirer i Libya.