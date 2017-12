BRUSSEL (VG) EUs ledere langer ut mot hverandre i diskusjon om kvoteflyktninger. Land i øst anklages for å ikke dra sin del av lasset.

EUs statsledere hadde ikke en gang rukket å komme av den røde løperen ved inngangen til toppmøtet i Brussel, før de langet ut mot hverandre.

Kilden til frustrasjon er et utspill fra EUs president Donald Tusk, der han betegner obligatoriske asylkvoter for EU-landene som «dypt splittende» og «ineffektivt» for unionen.

Svenskenes statsminister, sosialdemokraten Stefan Löfven, er blant de som lar seg provosere.

– Jeg mener det var feil av ham å si dette. Han gir ikke uttrykk for det flertallet mener. Flertallet mener vi må få en slik ordning på plass, sa Löfven om EU-presidentens uttalelser da han ankom toppmøtet i Brussel.

Øst vil ikke ta sin del

Selv om flyktningstrømmen i det siste har avtatt, forsetter immigrasjon å være et sentralt tema når EUs stats - og regjeringsledere møtes, slik det har vært ved hvert treff siden 2015.

Fakta: Kvoteflyktninger i EU Under flyktningkrisen i 2015 ble Hellas og Italia satt under et enormt press. For å avlaste dem innførte EU obligatoriske kvoter der 98.255 asylsøkere skulle omplasseres til andre land. Ordningen ble forsøkt nedstemt av medlemslandene i øst. To år senere har kun 32.427 asylsøkere blitt omplassert. Polen og Ungarn har ikke tatt imot noen.

Diskusjonen går fortsatt om hvordan man skal fordele de mange flyktningene som kommer til særlig to av unionens medlemsland, Italia og Hellas.

Kjernen av striden er at særlig unionens østlige medlemsland ikke ønsker å forplikte seg til å ta imot kvoteflyktninger. Land som Polen og Ungarn vil heller hjelpe ved å gi andre medlemsland økonomisk støtte.

Nederlands statsminister Mark Rutte var ikke nådig mot statslederen i Ungarn.



– Det Orban gjør her, er en skam, tordnet Rutte, ifølge Die Welt.

I striden om EUs asylpolitikk har landene ikke kommet nærmere hverandre i løpet av toppmøtet i Brussel.

– Her er ingen standpunkter forandret seg, sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel tidlig fredag morgen etter timelange samtaler i Brussel.

– Imidlertid er det et klart oppdrag, at vi skal arbeide videre til juni, fortsatte hun.

Siden 2015 har Polen og Ungarn ikke ennå ikke tatt imot én eneste asylsøker gjennom ordningen, ifølge NTB.

Det synes svenskenes statsoverhode er uakseptabelt.

– Vi har et felles ansvar. Da kan ikke enkeltland si at de ikke har dette ansvaret, sa Löfven til pressen i Brussel.

EUs største mottaker av flyktninger, Tysklands forbundskansler Angela Merkel, mener i likhet med Löfven at alle europeere må dra sin del av lasset.

– Jeg mener vi ikke kan ha en selektiv solidaritet blant medlemslandene våre, sa hun i Belgias hovedstad torsdag ettermiddag.

ALVORSPRAT: Også Tysklands statsminister Angela Merkel mener man «ikke kan ha en selektiv solidaritet blant medlemslandene» i EU. Hun tok opp saken med EUs president Donald Tusk på vei inn til møtet torsdag. FOTO: AFP.

Polen: – Våre holdninger er akseptert

Diskusjonen på toppmøtet denne uken går rundt hvorvidt man skal reformere den såkalte Dublinavtalen, som sier at en flyktning kun kan søke asyl i det landet der han først registerer seg, skriver dansk TV2.

Det snakkes også om at de obligatoriske kvotene for mennesker på flukt kun skal tre inn i krisesituasjoner. Selv om EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos provosert omtaler Tusks forslag som « antieuropeisk», føler Polens statsoverhode at han får stadig mer støtte fra de andre EU-landene.

– Vi har nådd et vendepunkt i EU i forhold til forståelsen av flyktningpolitikken. Jeg er veldig glad for at vår holdning til dette i stadig større grad er akseptert her i Brussel, sa Polens statsminister Mateusz Morawiecki.

Også for en uke siden var flyktningsaken gjenstand for en følelsesladd diskusjon på EUs justis- og innenriksministermøte i Brussel. Da var det grensekontrollen som Norge og flere andre land har innført internt i Schengen-området, som provoserte landene i øst, skriver NTB.

