Flyktninger får ikke lenger mat og vann i leir på Papua Ny-Guinea

Situasjonen blir stadig mer spent i en australsk-drevet flyktningleir på Papua Ny- Guinea der det er slutt på mat- og vannleveranser fordi leiren skal stenges.

Hundrevis av asylsøkere skal etter planen flytte til byen Lorengau på Manus Island når leiren etter planen stenges tirsdag.

Stengingen skyldes at høyesterett på Papua Ny-Guinea har fastslått at leiren er ulovlig. Men beboerne nekter å forlate leiren fordi de er redde for å bli angrepet av lokale innbyggere.

– Lokalbefolkningen er svært sint på den australske regjeringen og gjør seg klar med våpen og kniver. De er fast bestemt på å hindre regjeringen i å relokalisere flyktningene, sier Bahrouz Boochani, en av beboerne i leiren, til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Han sier lokalbefolkningen er redd for å få 600 utenlandske menn inn i det lille øysamfunnet.

– De planlegger å sperre veien og demonstrere i morgen. I går kveld kastet to unge, fulle lokale menn stein mot asylleiren, sier han.

Søndag stengte myndighetene leirens spisesal og kuttet vannforsyningene, samtidig som beboerne fikk mat og vann som skulle rekke i to dager. Tirsdag er det planlagt at strømmen skal kuttes.

Leiren på Papua Ny-Guinea ble etablert av Australia for å hindre at asylsøkere tok seg til landet i båter. Den er blitt kraftig kritisert av FN og menneskerettsgrupper.