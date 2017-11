Flere skutt i kirke i USA

Flere personer er drept etter at en mann begynte å skyte i en baptistkirke i Texas.

Politiet fikk melding om masseskytingen ved 19.30-tiden norsk tid. Et vitne forteller til den lokale TV-kanalen KSAT at en mann kom inn i kirken og begynte å skyte mot folkemengden.

Sheriff Joe Tackit bekrefter overfor Wilson County News at flere mennesker er drept eller såret. Ifølge sheriffen er gjerningsmannen uskadeliggjort.



Den aktuelle kirken ligger i Sutherland Springs, 48 kilometer sydøst for San Antonio. Det bor rundt 400 mennesker i det lille tettstedet.

– Fjerner kropper



Det er foreløpig uklart hvor mange som er drept, men ifølge politibejtent Thomas Silvas jobber politiet og andre nødetater med å fjerne kropper fra åstedet. Et vitne sier til CNN at hun hørte minst 20 skudd bli avfyrt. Kvinnen arbeider på en bensinstasjon rett over gaten for kirken.

FLERE SKUTT: Flere personer skal være skutt å drept ved denne kirken i Sutherland Springs i Texas.

Den lokale butikkeieren, Dana Fletcher, forteller til CBS at en rekke politibiler og amulanser er på stedet og at folk blir evakuert fra området.

– Vi har mottatt et antall pasienter i forbindelse med skytingen, som nå blir undersøkt av leger, sier talskvinne Megan Posey ved Connally Memorial Medical Center, til Fox News.

FBI bistår



Talsmann for det føderale politiet FBI, Michelle Lee, bekrefter at FBI er på vei for å bistå det lokale politiet, melder CNN.

Texas-guvernør Greg Abbott sendte kort tid etter hendelsen ut en Twitter-melding der han takker politiet for deres reaksjon.

«Våre tanker og bønner går til dem som er rammet av denne grufulle handlingen», skriver han.

Baptistkirken holder gudstjenester klokken 11 hver søndag, ifølge deres egen hjemmeside.