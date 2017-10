Fløy flyvning 666 til HEL fredag den 13.

I dag, på fredag den 13., satte det siste flyet med flightnummer 666 kursen mot HEL.

Og ja, flyet landet etter hvert trygt på flyplassen i Helsinki, som altså har forkortelsen HEL.

Overtroiske passasjerer ville kanskje tenkt seg om to ganger før de satte seg ombord på flyet:

Fredag den 13., med avgang 13.20. Ankomststedet som nevnt HEL, og til alt overmål bar flyet djevelens djevelens eget flightnummer: 666.

Det var The Telegraph som først omtalte saken.

Det er selskapet Finnair som har det spesielle flyvningsnummeret og har hatt regelmessige avganger mellom København i Danmark og Helsinki siden 2006.

Veteranpiloten, Juha-Pekka Keidasto uttaler til the Telegraph at han hverken er overtroisk eller redd for å fly på fredag den 13.

– Det har faktisk vært en spøk mellom oss piloter, forteller piloten avisen og legger til:

– Hvis det er noen passasjerer som engster seg for å fly 666, så er kabinpersonellet alltid klare til å hjelpe til.

Finnair har flydd modige passasjerer på fredag den 13. hele 21 ganger, men ifølge en talsperson fra flyselskapet var dette den siste gangen at flyet med flightnummer AY666 satte kursen mot HEL på fredag den 13.

– Fra og med 29. oktober, vil noen av flyvningsnumrene i vår database endres og flyvning AY666 fra København til Helsinki vil bli endret til AY954, fortalte en talsperson til the Telegraph.