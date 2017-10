Sikkerhetsvakt uten skytevåpen fant Las Vegas-drapsmannen

Sikkerhetsvakten Jesus Campos hadde ingen skytevåpen på seg da han fant hotellrommet som Las Vegas-massakren ble gjennomført fra. Han ble selv skutt av gjerningsmannen.

Campos hadde trolig bare med seg en politikølle da han søndag kveld nærmet seg massedrapsmannen Stephen Paddocks suite i 32. etasje på Mandalay Bay Hotel i Vegas, melder The Daily Beast.

Paddock hadde på sin side minst 23 skytevåpen på rommet som han avfyrte hundrevis av dødelige skudd fra mot folk som befant seg på en countryfestival utenfor.

Alt om massedrapene i Las Vegas: Dette vet vi

Sikkerhetsvakten tok seg opp til 32. etasje via heis, fordi Paddock skal ha blokkert dører i korridoren som ledet til trappene.

Paddock hadde også satt opp flere kameraer utenfor hotellrommet og ett i kikkhullet på døren til suiten. Da sikkerhetsvakten kom til korridoren, skjøt Campos gjennom døren, forteller Dave Hickey, president i SPFPA – en forening som representerer sikkerhetsvakter og politi – til The Daily Beast.

Campos ble truffet i det høyre beinet, opplyser Hickey. Deretter varslet sikkerhetsvakten via radio om hvor han og gjerningsmannen befant seg, ifølge nettstedet.

Se videoen hvor politiet er på jakt etter skytteren:

Hjalp politiet etter å ha blitt skutt

Politiet gikk onsdag ut med en tidslinje over hvordan den blodige kvelden forløp. De første skuddene ble avfyrt klokken 22.05 og de neste ti minuttene.

Klokken 22.17 var de to første politibetjentene på plass i 32. etasje, og ytterligere ett minutt senere forteller en sikkerhetsvakt til politibetjenter at han er skutt. (Se hele tidslinjen i denne saken).

Paddock skjøt, ifølge sheriff Joseph Lombardo, 200 skudd gjennom hotelldøren og ut i korridoren. Han forteller til ABC News at det er «utrolig» at ikke Campos ble mer skadet enn han gjorde.

Fikk du med deg? Han solgte våpen til massedrapsmannen – har dårlig samvittighet

Flere politifolk kom etter hvert også opp i etasjen hvor dramaet foregikk. Selv om han var skutt, hjalp Campos politiet med å gå fra dør til dør på hotellrommet for å gjøre undersøkelser.

Til slutt ble sikkerhetsvakten beordret om å forlate stedet fordi han var skadet, har sheriff Joseph Lombardo sagt ifølge The Daily Beast.

– Har det bra

ABC News var i kontakt med Campos onsdag kveld.

– Jeg har det bra. Jeg gjorde bare jobben min, sier han til den amerikanske kringkasteren.

En kvinne ved navn Liliana Rodriguez som oppgir å være Campos' kollega, har opprettet en nettside for å samle inn penger til sikkerhetsvakten mens han kommer seg tilbake på beina. Hun skriver at Campos var på en «tilfeldig patrulje» da han ble skutt.

Rodriguez skriver videre at de ikke ønsker å publisere et bilde av Campos, som nå hylles som en helt i sosiale medier for sine handlinger.

Hvorfor 64 år gamle Paddock gjorde seg til massedrapsmann søndag kveld, har vært et mysterium. Han drepte i alt 58 personer på Route 91 Harvest-festivalen. I tillegg var tallet på skadede 489 onsdag, opplyste politiet på en pressekonferanse.

Paddock ble funnet død på hotellrommet sitt 75 minutter etter angrepet startet.