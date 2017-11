Sår tvil om forklaringen til Vegas-drapsmannens kjæreste

Kjæresten til Las Vegas-skytteren Stephen Paddock er fortsatt i politiets søkelys.

MYSTERIE: Politiet har ikke kommet til bunns i motivet til Stephen Paddock (64). Her er han på et 15 år gammelt bilde. Foto: AP

Marilou Danley (62) har denne uken vært i nye avhør om hva hun visste om drapsplanene til kjæresten Stephen Paddock, som 1. oktober drepte 58 mennesker da han begynte å skyte mot publikum under en konsert i Las Vegas. Mer enn 500 mennesker ble skadet i angrepet.

Hendelsen er den dødeligste masseskytingen i moderne amerikansk historie.

Danley var på Filippinene da kjæresten gjennomførte det blodige angrepet, men ble raskt hentet inn til avhør. Hun har hele tiden hevdet at hun ikke visste noe om drapsplanene, men skal ha forklart at hun var bekymret for Paddocks mentale helse.

Nye avhør

Denne uken ble det gjennomført nye avhør av Danley. Nå bekrefter sheriff Joe Lombardo at hun fortsatt er en «interessant person» i forbindelse med etterforskningen, melder nyhetsbyrået AP.

Samtidig gjør han det klart at politiet ikke uten videre fester lit til Danleys forsikringer om at hun ikke kjente til kjærestens planer, og sier «historien er vanskelig å tro på».

– Man skulle tro at hun hadde informasjon om dette, men foreløpig har vi ikke klart å dra det ut av henne, sier Lombardo i et oppsiktsvekkende intervju med den lokale TV-stasjonen Klas-TV.

Ifølge AP har politiet så langt ikke funnet noe som tyder på at det var flere personer direkte involvert i masseskytingen.

– Tapte penger

Politiet har foreløpig ikke vært i stand til å fastslå nøyaktig hva som fikk Paddock til å begå ugjerningen. Etterforskerne har undersøkt drapsmannens politiske synspunkter, uten å finne tegn til noen form for radikalisering. Heller ikke omfattende søk i Paddocks PC har gitt noen pekepinn om motivet.

64-åringen ble funnet død på hotellrommet der han avfyrte skuddene.

Sheriffen i Las Vegas bekrefter imidlertid at Paddock de siste to årene har tapt et betydelig pengebeløp, som skal ha ført til dyp depresjon.

Etterforskningen har så langt avdekket at Paddock hadde hele 23 automatvåpenet på hotellrommet, og at han hadde sprengstoff og beskyttelsesutstyr i bilen sin. Det kan tyde på at han planla å flykte etter massakren, men politiet har ikke funnet konkrete opplysninger om noen fluktplan.