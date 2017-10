Politiet sier Stephen Paddock (64) levde et hemmelig liv, men har vanskelig for å tro at han ikke fikk hjelp før massakren.

De siste 72 timene har over hundre etterforskere gått gjennom livet til Stephen Paddock (64), men politiet sier de fortsatt ikke har noe godt svar på hvorfor han gjennomførte den verste massakren på amerikanske jord i moderne historie.

I tillegg til nye opplysninger om et tidligere hotellopphold og den mystiske lappen som ble funnet på rommet, gikk politiet natt til torsdag norsk tid ut med en detaljert tidslinje over angrepet, som du kan se nederst i saken.

Se bildene: Luksussuite ble drapshule



Saken fortsetter under videoen som er filmet av en tidligere gjest som bodde på samme rom som Paddock holdt til:



Politiet har tidligere vært klare på at de tror 64-åringen handlet alene, men mener nå at han må ha fått noen form for hjelp på veien.

– Han må ha fått hjelp på et tidspunkt. Kanskje han er helt eksepsjonell, og har jobbet ut alt dette alene, men det er vanskelig for meg å tro. Det er bare å legge to og to sammen, sier sheriff Joe Lombardo

Han viser blant annet til den storstilte planleggingen, og de enorme mengdene med våpen som politiet har beslaglagt. Han sier også det er «forstyrrende» at 64-åringen var i stand til å bære ti kofferter fylt med våpen inn på hotellrommet uten hjelp.

– Dette er en mann som brukte flere tiår på å skaffe seg våpen og ammunisjon, og som levde et hemmelig liv, mens han planla det største angrepet i USAs historie, sier sheriffen.

Kjæresten avviser kjennskap til massakre-planer: – Jeg elsket ham

DREPTE FRA LUKSUSSUITE: Bildene fra innsiden av hotellrommet viser hvordan Stephen Paddock oppbevarte minst 23 skytevåpen.

De har avhørt både kjæresten, broren og andre i omgangskretsen, uten å komme nærmere en forståelse av motivet.

Les om gjerningsmannen: Mysteriet Stephen Paddock

Politiet sier videre at de har funnet bevis som tyder på at 64-åringen hadde planer om å overleve angrepet, for deretter eventuelt å rømme fra åstedet. Sheriffen ønsker ikke å gå inn på hva som ligger til grunn for dette, men han avkrefter at den mystiske lappen som ble funnet på et bord på det aktuelle hotellrommet var et selvmordsbrev.

Han forteller også at de fem kameraene som 64-åringen hadde plassert i og utenfor hotellrommet ikke sto på.

Under etterforskningen har politiet også avdekket at 64-åringen én uke før massakren, leide et rom på et annet hotell i Las Vegas. Fra dette hotellet hadde han utsikt over festivalen The Life is Beautiful, som pågikk fra 22. til 25. september.

Politiet sier at de ikke vet hvorfor han leide rom her, men at de jobber med å se gjennom beslaglagt videomateriale fra hotellet.

Forskere om Las Vegas-skytingen: Derfor kalles ikke massakren terror

Bli oppdatert: Dette vet vi om angrepet

Politiet gikk også ut med en tidslinje, som viser hvordan politiet brukte kun tolv minutter fra de første skuddene - og til de fant den aktuelle hotellsuiten i 32. etasje på Mandalay Bay Hotel.

22.05: Stephen Paddock (64) avfyrer de første skuddene mot folkemengden som er på konsert med countrystjernen Jason Aldean.

22.12: To politibetjenter ankommer 31. etasje. De melder videre at skuddene kommer fra etasjen over.

22.15: Det siste skuddet blir avfyrt. Denne opplysningen er basert fra et såkalt «bodycam» til en av politibetjentene på åstedet.

22.17: De to første politibetjentene tar seg opp i 32. etasje, hvor massedrapsmannen befinner seg på et hotellrom.

22.18: En sikkerhetsvakt forteller til politibetjenter at han er skutt, før han viser dem rommet til gjerningsmannen.

22.26-22.30: Ytterligere åtte politibetjenter ankommer den aktuelle etasjen. De tar seg gjennom korridoren og klarerer hvert rom, mens de leter etter skadede.

22.55: Ytterligere åtte politibetjenter kommer opp trappeoppgangen i nærheten av døren til 64-åringens hotellrom.

23.20: Politiet tar seg inn i hotellrommet, hvor de finner 64-åringen død på bakken.

23.27: Politibetjenter tar seg inn på det andre rommet som er tilknyttet suiten.

Det tok altså 75 minutter fra de første skuddene ble avfyrt, og til politiet tok seg inn på det aktuelle hotellrommet. Under pressekonferansen understreket politiet at dette var helt bevisst, og viste til at 64-åringen tidligere hadde sluttet å skyte.