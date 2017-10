Politiet har undersøkt 1000 spor: Fortsatt er massedrapsmannen et mysterium

Politiet har gransket drapsmannens eiendeler, hus, kjæreste og livsstil. Fremdeles har de ikke funnet svaret på hva som fikk Stephen Paddock (64) til å drepe 58 personer.

Det er snart en én uke siden den pensjonerte regnskapsføreren, midt under konserten til countrystjernen Jason Aldean, avfyrte runde etter runde med skudd mot publikum fra 32. etasje på Mandalay Bay Hotel.

Minst 58 mennesker ble drept og over 500 skadet. Hendelsen står igjen som den blodigste masseskytingen i moderne amerikansk historie.

– Svært uvanlig

Hvorfor noen velger å utføre et massedrap, blir som oftest avklart én dag eller to etter hendelsen, skriver CNN. Et selvmordsbrev, et manifest, publikasjoner på sosiale medier, en telefonsamtale eller en sjekk av gjerningsmannens kriminelle bakgrunn – noe pleier å kunne gi svar. Slik har det ikke vært nå. Paddock hadde et blankt rulleblad, og var en tilsynelatende normal pensjonist.

Å ikke finne noe motiv på så lang tid er unikt, sier psykologiprofessor ved Birmingham City University, Craig Jackson, til Reuters.

– Det er svært spesielt. Vanligvis finner vi noe etter hvert, i bakgrunnen et eller annet sted, hvor gjerningsmannen anser seg selv som et offer. Ingen har lyttet, og dette er det siste tiltaket, sier Jackson, og legger til at det er typisk å legge igjen et manifest eller en videodagbok.

MINNESTUND: Mandag kveld holdt universitetet i Nevada en minnestund for omkomne. Mange unge mennesker var til stede, og mange unge var blant dem som ble drept av Stephen Paddock. Men fremdeles er drapsmannen et mysterium. Foto: Klaudia Lech , VG

Politiet håpet at avhøret av Paddocks kjæreste, Marilou Danley, kunne bidra til å gi svar på hvorfor 64-åringen begikk de grusomme handlingene. Hun hadde imidlertid ingen anelse om hva som kan ha vært motivet.

– Jeg elsket ham, og jeg håpet på en fredelig fremtid sammen med ham. Han sa aldri noe til meg, eller gjorde aldri noe som jeg var klar over, som kunne være en advarsel for at noe så forferdelig som dette skulle komme til å skje, sa Danley i en uttalelse.

– Ingen religion, ingen politikk

Visesheriff i Las Vegas-politiet, Kevin C. McMahill, sa i en pressekonferanse at politiet har undersøkt cirka 1000 spor. De sjekket Paddocks våpenkjøp, PC-er, reiseplaner, pratet med familie og venner, samt sporet alt han har foretatt seg i forkant av skytingen. Det har ikke gjort dem særlig klokere.

– Vi har fortsatt ikke noe klart motiv eller svar på hvorfor han gjorde det, sa McMahill.

Han forklarte at det har vært mange rykter rundt motivet for massakren. Kort tid etter den grusomme hendelsen tok terrorgruppen IS på seg skylden, men så langt i etterforskningen er det ingenting som tyder på at de har noe med det å gjøre.

– Jeg forstår det, vi alle vil ha svar. Vi har sett på alt, inkludert Paddocks personlige liv, politisk tilhørighet, hans sosiale oppførsel, økonomisituasjon og enhver potensiell radikalisering som så mange har pønsket på, sa McMahill.

– Ingen religion, ingen politikk. Han brydde seg aldri om slikt. Han var en fyr med penger. Han dro på cruise og gamblet, sier Stephen Paddocks bror, Eric Paddock.

Det har også vært spekulert i hva som kunne stå på den såkalte «mystiske lappen». En håndskrevet lapp, som sammen med en penn, lå på et lite bord ved siden av Paddocks døde kropp – etter at han hadde tatt livet sitt i luksussuiten.

Politiet avviste at dette var et selvmordsbrev, og i helgen ble det kjent at heller ikke lappen kunne gi noen motivsvar. Derimot kom det frem at lappen var full av utregninger for hvordan 64-åringen skulle sikte fra vinduene på hotellsuiten for å treffe flest mulig.

– Han var en privat fyr

Det er ingen tvil: Angrepet var godt planlagt. Politiet har sagt at Paddock brukte tiår på å skaffe seg våpnene og ammunisjonen han trengte. Han levde et hemmelig liv, for ingen av Paddocks nærmeste forstår dette.

– Han var en privat fyr. Det er derfor ingen kan finne noe motiv, sier Eric Paddock, gjerningsmannens bror.

Politiet, som har forsøkt å kartlegge en tidslinje, avdekker politiet at Paddock kan ha planlagt å angripe flere festivaler. Han har gjort research på områder i Boston og Chicago, og booket et hotellrom i Chicago i forbindelse med musikkfestivalen Lollapalooza. Rommet han bestilte hadde utsikt over hele konsertarenaen. Dette var to måneder før søndagens massakre.

UNDERSØKT BOLIGEN: I dette huset, i en pensjonistfellesskap, bodde Paddock. Politiet har undersøkt alt. Foto: Thomas Nilsson , IKKE VG-BILDE

Én uke før Las Vegas-skytingen, booket han et rom på et annet hotell i Las Vegas. Fra dette rommet hadde han utsikt over festivalen The Life is Beautiful, som pågikk fra 22. til 25. september.

Det vi imidlertid vet om Paddock, er at han var en pensjonert regnskapsfører med tidligere pilotlisens. Han ble skilt for 27 år siden etter et seks års lang ekteskap, og var de siste årene kjæreste med Marilou Danley. Paddock bodde i et hus med tre soverom i Sun City Mesquite, et tilsynelatende idyllisk bofellesskap for pensjonister.

På fritiden likte han å reise inn til Las Vegas for å gamble med høye summer og dra på konserter. Han skal også ha blitt mangemillionær av eiendomsinvesteringer.