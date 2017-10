Massedrapsmannen booket hotellrom ved flere festivaler

Politiet har avdekket av Las Vegas-drapsmannen to ganger har booket hotellrom med utsikt utover amerikanske festivaler. –Han levde et hemmelig liv, sier sheriffen.

Siden søndag har over hundre etterforskere gått gjennom livet til Stephen Paddock (64). Likevel har de ikke noe godt svar på hvorfor 64-åringen gjennomførte den verste massakren på amerikansk jord i moderne historie.

De har avhørt både kjæresten, broren og andre i omgangskretsen, uten å komme nærmere en forståelse av motivet.

– Det vi vet om Paddock er at han var en mann som brukte flere tiår på å skaffe seg skytevåpen og ammunisjon, og levde et hemmelig liv, mens han planla det største angrepet i USAs historie, sier sheriff i Las Vegas-politiet, Joseph Lombardo.

Paddock, som tilsynelatende levde et idyllisk pensjonistliv, er fortsatt et mysterium. Men politiet er ferd med å få på plass noen brikker i det komplekse puslespillet.

Booket flere hotellrom

Søndag kveld avfyrte Paddock runde etter runde med skudd mot publikum fra 32. etasje på Mandalay Bay Hotel. Det endte i et blodbad med minst 58 drepte.

Nå avdekker politiet at Paddock kan ha planlagt å angripe flere festivaler. Han har gjort research på områder i Boston og Chicago, og booket et hotellrom i Chicago i forbindelse med musikkfestivalen Lollapalooza. Rommet han bestilte hadde utsikt over hele konsertarenaen. Dette var to måneder før søndagens massakre.

Én uke før Las Vegas-skytingen, booket han et rom på et annet hotell i Las Vegas. Fra dette rommet hadde han utsikt over festivalen The Life is Beautiful, som pågikk fra 22. til 25. september.

Paddock funnet død på hotellromgulvet på Mandalay Bay Hotel med minst 23 skytevåpen. Planen hans var egentlig å klare å rømme, men i stedet la han igjen et notat og drepte seg selv.

– Han gjorde alt han kunne for å se mulighetene for at han kunne rømme på dette tidspunktet, sier sheriff Lombardo.

Politiet har foreløpig ikke sagt hva det står på lappen, men har avkreftet at det er et selvmordsbrev.

Det er også blitt kjent at Paddock klaget på høylytt countrymusikk fra gjesten under ham natten før skytingen.

Det var kanskje ikke tilfeldig at Paddock valgte å skyte fra et av Las Vegas mest prestisjetunge kasinoer, skriver The New York Times. Gambling var nemlig en stor del av 64-åringens liv. Bare tre dager før angrepet, ble han observert når han spilte poker på hotellets kasino.

– Må ha fått hjelp på et tidspunkt

Politiet fant over 22 kilo eksplosiver 1600 pakker med ammunisjon i Paddocks bil, som sto på hotellets parkeringsplass.

Politiet har tidligere vært klare på at de tror 64-åringen handlet alene, men mener nå at han må ha fått noen form for hjelp på veien.

– Han må ha fått hjelp på et tidspunkt. Kanskje han er helt eksepsjonell, og har jobbet ut alt dette alene, men det er vanskelig for meg å tro. Det er bare å legge to og to sammen, sier sheriff Lombardo.

Han viser blant annet til den storstilte planleggingen, og de enorme mengdene med våpen som politiet har beslaglagt. Han sier også det er «forstyrrende» at 64-åringen var i stand til å bære ti kofferter fylt med våpen inn på hotellrommet uten hjelp.

Ifølge NBC News prøver etterforskerne nå å identifisere en mystisk kvinne som har blitt sett med Paddock dagene før massakren. De vet ikke om hun har noen tilknytningen angrepet, men de vil prate med henne for å lage en tidslinje over drapsmannens siste dager, sier politiet.

