Las Vegas-skytteren skjøt sikkerhetsvakt før massakren

Sikkerhetsvakten ble skutt seks minutter før Stephen Paddock (64) åpnet ild mot festivaldeltakerne.

De nye opplysningene kom da politiet natt til tirsdag norsk tid endret tidslinjen for den verste masseskytingen i moderne amerikanske historie. Tidligere har politiet gått ut fra at sikkerhetsvakten Jesus Campos ble skutt da han forstyrret 64-åringen under selve massakren.

Men politiet etterforskning viser altså at dette ikke stemmer.

Sheriff Joe Lombardo forteller at sikkerhetsvakten skulle sjekke en alarm som signaliserte at en dør hadde blitt stående åpen i samme etasje som rommet til 64-åringen da han klokken 21.59 ble skutt i det ene beinet.

Seks minutter senere vendte Paddock våpnene ut vinduet, og avfyrte hundrevis av dødelige skudd fra mot folk som befant seg på en countryfestival utenfor. Fra klokken 22.05 til 22.15 skjøt han hindret mot festivaldeltakerne.

I mellomtiden hadde sikkerhetsvakten kontaktet kollegene for å fortelle hvor han befant seg, noe som hjalp politiet med å lokalisere den aktuelle suiten, hvor de senere fant massedrapsmannen død.

På et bord ved siden av den døde kroppen ble det funnet en håndskreven lapp, med detaljerte utregninger for hvordan 64-åringen skulle sikte for å treffe flest mulig.

På pressekonferansen fortalte politiet også at 64-åringen hadde fylt bilen sin i hotellgarasjen med eksplosiver, i tillegg til beskyttelsesutstyr som del av det politiet mener var en fluktplan. Tidligere har politiet vært åpne på at de har funnet bevis som tyder på at han ønsket å overleve massakren.

Fortsatt er motivet et mysterium for etterforskerne: De har ikke funnet en spesiell livshendelse som skal ha utløst planene om et slikt angrep, heller ingen brev eller notater lagt igjen i hans hjem i Mesquite sør i Nevada.

Politiet har imidlertid kartlagt 200 tilfeller av Paddocks bevegelser gjennom byen. Her har han hele veien reist rundt alene.

– Drapsmannen skjulte med vilje handlingene sine på forhånd av angrepet, og derfor er det vanskelig å finne svaret bak disse handlingene, sier Lombardo.

I nylig avslørte rettsdokumenter har Paddock beskrevet seg selv som en natteravn som gamblet opp til en million dollar hver natt i Las Vegas, iført sandaler og badeshorts, og som tok igjen nattesøvnen på dagtid.

Dette kommer fram i rettsdokumenter fra 2013 da han saksøkte Cosmopolitan Hotell etter at han skled og falt inne i deres lokaler.