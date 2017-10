Kjæresten om massedrapsmannen i Las Vegas: – Kunne ligge i sengen og bare skrike

Las Vegas-skytteren Stephen Paddocks (64) kan ha vært psykisk syk, mener kjæresten.

Las Vegas-drapsmannen Stephen Paddocks kjæreste, Marilou Danley (62), ble avhørt i timevis av politiet onsdag. De håpet at hun skulle være en nøkkelperson, men Paddocks motiv for massakren er fremdeles et mysterium.

Men Danley sa i avhør, ifølge politiet, at hun har vært bekymret for Paddocks mentale helse, spesielt de siste månedene. Hun skal ha sett symptomer på psykisk sykdom.

En rekke amerikanske medier, blant annet The Sun, NBC News, The Washington Post og New York Post, skriver at Danley skal ha sagt følgende til FBI-etterforskere: – Han kunne ligge i sengen, og bare stønne og skrike «herregud!».

Kjæresten antydet at det kunne dreie seg om angst.



Bli oppdatert: Dette vet vi om angrepet



– En syk mann

Danley sa i avhør at hun ikke hadde noen anelser om Paddocks drapsplaner. Hun er ikke siktet.

– Jeg kjente en Stephen Paddock som var en snill, omsorgsfull og rolig mann. Han sa aldri noe til meg om dette, sa hun i en uttalelse tidligere denne uken.

Da president Donald Trump besøkte ofrene etter massakren på University Medical Center onsdag, sa han at Paddock var en «veldig syk mann», og at de leter etter gjerningsmannens motiv.

– Profilen vi har utarbeidet så langt er at Paddock var en forstyrret og farlig mann, sier sheriff Joseph Lombardo.

Les også: Dette sto på "den mystiske lappen"

DRAPSMANNENS KJÆRESTE: Marilou Danley (62) har vært i avhør etter at kjæresten hennes, Stephen Paddock (64), ble identifisert som Las Vegas-drapsmannen. Foto: Privat

Fikk trolig utskrevet valium

Las Vegas Review-Journal, som har fått informasjon fra reseptregisteret Nevada Prescription Monitoring Program, skriver at Paddock 21. juni i år fikk utskrevet medikamenter med virkestoffet diazepam, mest kjent under merkenavnet Valium. Diazepam virker mot blant annet angst, fobier, uro og spenning.

Paddock fikk 50 piller à ti milligram, ifølge The Telegraph. Alt over 40 milligram er en veldig sterk dose.

– Én av bivirkningene ved bruk av dette medikamentet er, i sjeldne tilfeller, aggresjon, sier psykiater Daniel Amen, til Las Vegas Review-Journal.

De vanligste bivirkningene er trøtthet og slapphet.

Jonathan Metzl, en universitetsprofessor som jobber med psykiatri, sier til BBC at det er en feiloppfatning at mennesker med psykiske lidelser kan være «tikkende bomber».

– Det er faktisk mye mer sannsynlig at mennesker som sliter med psykisk sykdom selv blir et offer for voldelige forbrytelser, enn å begå det selv.

Les også: Massedrapsmannen booket hotellrom ved flere festivaler

Ikke planer om selvmord

Søndag kveld avfyrte Paddock runde etter runde med skudd mot publikum fra 32. etasje på Mandalay Bay Hotel. Det endte i et blodbad med minst 58 drepte.

Paddock ble funnet død på hotellromgulvet på Mandalay Bay Hotel med 23 skytevåpen. I tillegg hadde han 24 våpen hjemme.

Planen hans var egentlig å klare å rømme fra drapshulen, men i stedet la han igjen et notat og drepte seg selv.

– Han gjorde alt han kunne for å se mulighetene for at han kunne rømme på dette tidspunktet, sier sheriff Lombardo.

Politiet har foreløpig ikke sagt hva det står på lappen, men har avkreftet at det er et selvmordsbrev.