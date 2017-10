Fant lapp med nummer i hotellsuiten til Las Vegas-skytteren

En håndskreven lapp og cruiseturer til utlandet, er bare to av ingrediensene i politiets omfattende etterforskning av Stephen Paddock (64).

Flere hundre etterforskere har de siste dagene saumfart 64-åringens økonomi, privatliv og politiske ståsted, men fortsatt er det et mysterium hvorfor han åpnet ild mot uskyldige festivaldeltakere fra sin suite i 32. etasje i Las Vegas.

– Jeg tror det er viktig å gi den informasjonen, men jeg har den ikke. Vi vet ennå ikke hvorfor. Vi har sett på alt, sier visesheriff Kevin McMahill.

Få oversikt: Dette vet vi om angrepet

Massedrapsmannen etterlot flere ledetråder som hittil er mer kryptiske enn avslørende: Blant annet det som er blitt omtalt som «den mystiske lappen» - en håndskreven lapp som ble funnet på et lite bord i luksussuiten, som 64-åringen hadde gjort om til en drapshule. Ved siden av lappen lå det en penn og en teiprull.

Politiet har tidligere avvist at dette var et selvmordsbrev, og avslører nå at det var tall – og ikke ord eller bokstaver, som var skrevet på lappen.

Visesheriffen bekrefter at etterforskere nå jobber med å få klarhet i hva disse tallene betyr, og hvilken relevans lappen har for etterforskningen. De undersøker blant annet om tallene kan være beregninger av rekkevidde.

Les også: Sikkerhetsvakt uten skytevåpen fant Las Vegas-drapsmannen

Videre sier visesheriffen at etterforskere har sett på utallige videoer fra kasinoet og hotellet, og at de nå er helt sikre på at 64-åringen var alene på rommet under angrepet. Men de jobber fortsatt med å få klarhet i om noen kjente til hele eller deler av planene.

– Vi vet ikke om noen andre kan ha visst om dette, sier McMahill.

Se bilder: Luksussuiten som ble en drapshule

Tidligere har politiet uttalt at 64-åringen «må ha fått hjelp på et tidspunkt» med henvisning til at angrepet var usedvanlig godt planlagt:

Han sjekket inn på et rom i toppetasjen med utsikt over festivalen, bar opp 23 våpen, derav flere som fungerte som automatvåpen, og satte opp kameraer både i og utenfor rommet sitt. I tiden før bestilte han også rom med utsikt utover to andre festivaler.

DREPTE FRA LUKSUSSUITE: Bildene fra innsiden av hotellrommet viser hvordan Stephen Paddock oppbevarte minst 23 skytevåpen.

I jakten på et svar går FBI nå blant annet gjennom 64-åringens datamaskiner og mobiltelefoner. En politikilde sier også til AP at 64-åringen var på minst tolv cruiseturer i utlandet de siste årene, de fleste med kjæresten, og at dette er blant sporene de nå undersøker.

Lenge håpet politiet at kjæresten skulle gi dem svar, men Marilou Danley (62) har tidligere avvist at hun kjente til planene. Visesheriffen sier hun ikke har gitt dem informasjon som tyder på at 64-åringen endret oppførsel i tiden før massakren, men bekrefter at de jobber med å undersøke hans mentale helse og eventuelle medisinbruk.

I håp om å få fortgang i etterforskningen, setter politiet nå opp store skilt i Las Vegas, der de oppfordrer folk om å si fra dersom de har informasjon som kan hjelpe etterforskningen. «Om du vet noe, si fra», står det på skiltene med et gratisnummer til FBI.