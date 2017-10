Fant lapp i hotellsuiten til Las Vegas-skytteren: Var full av utregninger

På lappen var det utregninger for hvordan Stephen Paddock (64) skulle sikte for å treffe flest mulig.

De nye opplysningene kommer natt til søndag norsk tid frem i CBS-programmet «60 Minutes», hvor tre politimenn avslører hva som møtte dem da de stormet hotellsuiten i 32. etasje etter massakren i Las Vegas.

De tre betjentene var de første som så 64-åringens døde kropp på gulvet, i tillegg til det enorme våpenarsenalet som ble brukt for å gjennomføre den dødeligste masseskytingen i nyere amerikansk historie.

Politibetjent Dave Newton forteller at han nesten umiddelbart la merke til det som er blitt omtalt som «den mystiske lappen» - en håndskreven lapp som ble funnet på et lite bord i luksussuiten.

Politiet har tidligere avvist at dette var et selvmordsbrev, og avslørte i helgen at det var tall – og ikke ord eller bokstaver, som var skrevet på lappen. I intervjuet forteller politibetjenten nå at lappen var plassert i nærheten av ett av de to vinduene som 64-åringen hadde knust med en hammer.

– På lappen hadde han skrevet ned avstanden, høyden han var på, og hvor langt ned kulene ville falle på vei mot folkemengden. Han hadde funnet ut av det og skrevet det ned for å vite hvor han skulle skyte for å treffe sine mål, sier Newton.

Han forteller også om hvordan det var å komme inn i rommet i de blinkende lysene fra en brannalarm, som ble utløst av eksplosiver som ble brukt for å blåse ned døren.

– Veldig uhyggelig. Ja, støvet fra eksplosivene, og så var det blinkende lys. Det så ut som på film, skjønner du?

Flere hundre etterforskere har de siste dagene saumfart 64-åringens økonomi, privatliv og politiske ståsted, men fortsatt er det et mysterium hvorfor han åpnet ild mot uskyldige festivaldeltakere.

– Jeg tror det er viktig å gi den informasjonen, men jeg har den ikke. Vi vet ennå ikke hvorfor, sa visesheriff Kevin McMahill tidligere i helgen.

Han fortalte at etterforskere har sett på utallige videoer fra kasinoet og hotellet, og at de nå er helt sikre på at 64-åringen var alene på rommet under angrepet. Men de jobber fortsatt med å få klarhet i om noen kjente til hele eller deler av planene.

Tidligere har politiet uttalt at 64-åringen «må ha fått hjelp på et tidspunkt» med henvisning til at angrepet var usedvanlig godt planlagt:

Han sjekket inn på et rom i toppetasjen med utsikt over festivalen, bar opp 23 våpen, derav flere som fungerte som automatvåpen, og satte opp kameraer både i og utenfor rommet sitt. I tiden før bestilte han også rom med utsikt utover to andre festivaler.

DREPTE FRA LUKSUSSUITE: Bildene fra innsiden av hotellrommet viser hvordan Stephen Paddock oppbevarte minst 23 skytevåpen.

I jakten på et svar går FBI nå blant annet gjennom 64-åringens datamaskiner og mobiltelefoner. En politikilde sier også til AP at 64-åringen var på minst tolv cruiseturer i utlandet de siste årene, de fleste med kjæresten, og at dette er blant sporene de nå undersøker.

Lenge håpet politiet at kjæresten skulle gi dem svar, men Marilou Danley (62) har tidligere avvist at hun kjente til planene. Visesheriffen sier hun ikke har gitt dem informasjon som tyder på at 64-åringen endret oppførsel i tiden før massakren, men bekrefter at de jobber med å undersøke hans mentale helse og eventuelle medisinbruk.

I håp om å få fortgang i etterforskningen, setter politiet nå opp store skilt i Las Vegas, der de oppfordrer folk om å si fra dersom de har informasjon som kan hjelpe etterforskningen. «Om du vet noe, si fra», står det på skiltene med et gratisnummer til FBI.