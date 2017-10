Åpner opp hjernen i jakten på massedrapsmotivet

Patologer gjør seg klare for skjære seg inn i hjernen til Las Vegas-skytteren, men eksperter tror ikke det vil fortelle noe om hvorfor han utførte den uhyrlige handlingen.

Hvorfor Stephen Paddock (64) 1. oktober la seg til med et arsenal av våpen i 32. etasje på et hotellrom i Las Vegas og skjøt vilt på uskyldige mennesker som deltok på en countryfestival, er en gåte.

58 mennesker lå døde, og over 500 ble såret, i massemordet. Det er ennå ikke funnet noen ledetråder i Paddocks liv som kan forklare motivet for drapshandlingene.

Paddock selv tok sitt eget liv med et skudd gjennom munnen etter udåden, ifølge Las Vegas-politiet. Og heller ikke det er det funnet noen forklaring på.

Nevrologiske avvik?

Derfor er hjernen hans nå sendt til Stanford University for et inngående fire ukers studium. Den umiddelbare, visuelle undersøkelsen av hjernen hans etter drapene viste ingen tegn på abnormalitet, ifølge politimyndighetene i Las Vegas, melder AP.

Stanford-legene skal utføre diverse rettsmedisinske analyser, inkludert en disseksjon av 64-åringens hjerne, for å finne mulige nevrologiske problemer eller avvik. Stanford skal ha fått frie tøyler og ubegrenset budsjett for arbeidet, ifølge The New York Times.

Legene skal se etter tegn på om Paddock kan ha lidd av, for eksempel hjerte-karsykdom, om han har hatt uoppdagede kreftsvulster, noen form for epilepsi, MS, degenerativ sykdom eller infeksjoner.

Håpet er at denne omfattende undersøkelsen vil kaste lys over motivet for drapshandlingene.

- Kan ikke brukes

Dr. Hannes Vogel, ved Stanford University Medical Center sa til The New York Times at de har som mål å avslutte spekulasjonene rundt Paddocks helse og om mulig identifisere et motiv for ugjerningen.

Politimyndighetene i Nevada har også satt opp store skilt langs veiene hvior de etterlyser tips om Paddock.

Men, selv om rettsmedisinerne i Stanford finner abnormaliteter i Paddocks hjerne, mener andre eksperter at dette uansett ikke kan brukes til å etablere et mulig motiv for handlingene.

- Det er forskjell på assosiasjon og kausasjon, og bare fordi du har funnet noe, betyr ikke det at det betyr noe, sier Brian Peterson, president for Det nasjonale forbundet for rettsmedisinere i USA, til Accociated Press.

Douglas Fields, en nevrolog som har spesialisert seg på studier av aggresjonsmønstre i hjernen, sier til AP av grusomme handlinger, som for eksempel masseskytinger og terrorisme sjelden involverer faktiske hjerne-abnormaliteter, men kan trigget av psykiatriske problemer.

I følge Fields er disse gjerningsmennene ofte suicidale psykopater som er motivert til å utføre fryktelige handlinger fordi de har akseptert at deres evne til isolasjon og usosiale adferd er en trussel mot dem selv, sier han til AP.