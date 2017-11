FBI unnlot å advare om russisk hacking

FBI satt på bevis for russiske forsøk på å hacke gmail-kontoene til amerikanske borgere, men unnlot å gi beskjed til flere av de berørte, ifølge AP.

En gransking utført av nyhetsbyrået AP viser at FBI i over et år satt på informasjon om at nesten 80 amerikanske regjerings-, militære- og etterretningsprofiler var målskiver for den russiske hackergruppen «Fancy Bear».

Kun to personer skal ha blitt fortalt at de var i fare.

FBI har nektet å svare på de fleste av APs spørsmål om hvordan byrået reagerer på spionoperasjonen.

Ifølge en uttalelse fra FBI varsler byrået rutinemessig personer og organisasjoner om potensielle trusler.

