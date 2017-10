Fant barneskjelett nedgravd i Danmark

Et vitne slo alarm etter å ha sett noen knokler og et rødt tøystykke stikke opp fra jorden.

Etter nærmere undersøkelser bekreftet København-politiet at det er snakk om et barneskjelett. Politiet opplyser at spedbarnet har vært død «i noe tid». Barnet er sendt til obduksjon i håp om å finne dødsårsaken. I tillegg jobber de nå med å fastslå barnets identitet.

– Vi er veldig tidlig i etterforskningen, og må derfor vente med å gå ut med flere detaljer. Hvis noen vet om et spedbarn som er borte, eller som kan bidra med andre opplysninger, så må de ta kontakt, sier etterforskningsleder Ole Nielsen til Jyllands-posten.

Funnet ble gjort i det som beskrives som et stille og rolig boligområde i København-forstaden Glostrup. Området består av ni boligblokker, som danner en hestesko rundt et større gressområde med fotballmål, en liten lekeplass og en flaggstang. Barneskjelettet ble funnet i et blomsterbed ved noen benker, skriver Ekstra Bladet.

– Det er ikke til å fatte. Dette området er så rolig, og barn løper rundt og leger og spiller fotball på den gressplenen, sier beboer Joakim Larsen til avisen.

Det var en bygningsarbeider som varslet politiet like etter klokken 14 mandag ettermiddag. Han fortalte at han hadde sett noe som lå delvis nedgravd i jorden.

– Han mente det var snakk om små knokler som var pakket inn i en rød jakke eller trøye, og at det derfor kunne være snakk om et dødt barn, sier vaktsjef Søren Uhre.