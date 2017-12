Får Michelin-stjerne for gatemat

Etter å ha drevet den lille matboden sin i en av gamlebyen i Bangkoks gater i 40 år, ble 72 år gamle Supinya Junsuta onsdag tildelt en Michelin-stjerne.

– Jeg er helt overveldet. Dette er mitt livs pris, sier hun, og forteller at hun selv tilbereder alle rettene hun serverer.

Det er første gang Michelin-guiden kommer ut med en egen utgave for den thailandske hovedstaden. Til sammen får 98 restauranter omtale. Tre av dem får to av de gjeve stjernene, mens 14 får én stjerne – deriblant boden til Junsuta.

Boden til Junsuta heter Jay Fai, noe som betyr «søster føflekk» – og dette er også kallenavnet den kokken bruker til daglig. Navnet kommer av en godt synlig føflekk hun har i ansiktet.

KARAKTERISTISK FØFLEKK: Føflekken til 72 år gamle Supinya Junsuta har gitt kallnavn til både henne selv og den nå berømte matboden hennes. Foto: Roberto Schmidt , AFP

Bangkok er berømt for sitt mangfoldige tilbud av gatemat, og ble i mars kåret av CNN Travel til verdens beste by for gatemat. I april varslet imidlertid myndighetene at de ville forby alle boder som selger mat i byens hovedgater.

–Alle typer boder, inkludert klesboder, boder som selger falske varer og matboder vil bli forbudt i byens hovedgater, sa en rådgiver for Bangkoks guvernør.

Thailand innfører prøveordning: Røykeforbud på strender

Avgjørelsen ble begrunnet med at bodene sperrer for fotgjengere og fører til forsøpling i gatene. Nyheten ble møtt med kraftig motstand, og myndighetene modererte i etterkant retorikken og sa at de kun ønsket å regulere matbodene strengere

Militærjuntaen strammer grepet i Thailand: Nordmenn strømmer til