UD leverte formell klage på Jaglands Facebook-innlegg

Thorbjørn Jaglands innlegg på Facebook fikk begeret til å renne over i regjeringsapparatet. For to uker siden leverte Utenriksdepartementet en formell klage til Europarådet.

Flere sentralt plasserte kilder i regjeringsapparatet forteller til NRK om det som beskrives som en stigende irritasjon og undring over måten Thorbjørn Jagland som Europarådets generalsekretær nærmest daglig kommenterer norsk politikk på sin egen Facebook-side.

I kjølvannet av folkeavstemningen om katalonsk selvstendighet, la Jagland ut et innlegg på sin egen Facebook-side hvor han kritiserer det han mener var en passiv norsk holdning til politivolden i Barcelona.

«Jeg hørte nettopp at Utenriksdepartementet sier at politimetodene som brukes i Spania er et internt anliggende», skrev Jagland i Facebook-innlegget.

Videre skrev han hvordan Europarådet er opptatt av standarder for politimetoder, og at de nå skulle gå grundig gjennom politiets metoder i Katalonia.

FACEBOOK: Dette er det omstridte innlegget. Foto: SKJERMDUMP

UDs kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen reagerte på at den norske regjeringens holdning ble gjengitt uriktig av Jagland.

– Jagland hevdet at UD omtalte politimetodene i Spania som et internt anliggende. Dette var feil og helt misvisende for hva som ble sagt, sier Andersen til NRK.

REAGERTE: UDs kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

UD kommenterte direkte på Jaglands innlegg

Overfor VG bekrefter UDs kommunikasjonssjef at han kommenterte direkte på Jaglands innlegg for at feilsiteringen skulle bli rettet opp:

Foto: SKJERMDUMP

– Ble feilsiteringen rettet opp?

– Nei, sier Frode Overland Andersen til VG.

Han bekrefter at UD gjennom norske diplomater i Strasbourg bestemte seg for å formidle det samme budskapet som en formell klage til Europarådet.

Til NRK svarer Jagland at han reagerte på at det ble sagt at situasjonen som oppstod i Katalonia var et internt anliggende, og at det aldri har vært det for Europarådet. Han har ingen reaksjon på at UD har valgt å levere formell klage til Europarådet.

VG har foreløpig ikke fått svar på våre forespørsler til Jagland.

Flere omstridte Facebook-innlegg

Facebook-innlegget om politivold kom etter et annet omstridt innlegg, som ifølge NRK også skal ha vekket sterke reaksjoner i regjeringsapparatet.

13. september stilte Jagland spørsmål ved om norske medier bevisst hadde spart på drittpakker mot Ap-leder Jonas Gahr Støre, for så å slippe dem under valgkampen.

VG karakteriserte på lederplass utspillet som et «lavmål fra Jagland».