Theresa May i skjebnesvangre Brexit-møter

Mandag møter Storbritannias statsminister Theresa May EU-lederne. Dagens forhandlinger som kan avgjøre Brexit-avtalens fremtid.

Theresa May har vært under enormt press før mandagens Brexit-møte. Dette er siste frist for å komme konkrete forslag til løsning på flere spørsmål EU vil ha avklart før Brexit-forhandlingene kan fortsette.

Statsministeren skal sammen med brexit-minister David Davis møtte EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sette seg ned over et måltid, før det bører videre til et møte med EUs president Donald Tusk.

Det er uklart hvor lenge dette møtet vil vare, om det skal foregå over lunsj eller middag, og hva statslederen vil legge på bordet. Det som er sikkert, er at mye står på spill.

Om ikke May og EU kommer til en enighet, kan britene kan bli tvunget til å vente helt til neste år før EU-landene sier seg villig til å starte på fase to av forhandlingene, ifølge NTB.



Derfor møtes de i dag

EU har ikke ønsket å starte forhandlingene om en frihandelsavtale med Storbritannia før det har skjedd nødvendig fremdrift i Brexit-avtalen, britiske borgere bosatt i utlandet, og grensen med Nord-Irland.

Storbritannias statsminister Theresa May balanserer på en knivsegg når hun møter EUs ledere, skriver NTB.

«Theresa May lederkrise kan ødelegge vår Brexit-avtale» har storavisen The Telegraph skrevet på lederplass. Nesten to av tre briter mener hun gjør en dårlig jobb, ifølge en meningsmåling for Business Insider.

Det kan trygt hevdes den britiske statsministeren har vært under enormt press de siste dagene. Denne mandagen er hun nødt til å komme med et forslag som EU kan si seg enig i, men som også kan aksepteres av britene.

Både innad i det konservative partiet, og i britisk politikk generelt, har det vært stor uenighet rundt hva Storbritannia burde kreve, og hvordan de bør gå videre.

Theresa Mays flertall har vært svært skjørt etter krise-valget den 8. juni. Hun har blant annet vært avhengig av støtte fra det ultrakonservative nordirske unionistpartiet DUP. En rekke ødeleggende skandaler i regjeringspartiet har også skapt problemer.

Dette er de viktigste punktene

Det kanskje viktigste – og vanskeligste – av disse spørsmålene var den fremtidige grensen mellom EU-landet Irland og britiske Nord-Irland, som i dag er usynlig. Mange frykter at den blodige konflikten mellom Nord-Irland og britene kan blusse opp, om det gjeninnføres en «hard» landegrense. I tillegg er mangelen på hindre ved grensen essensielt for handelen.



Etter lange forhandlinger i helgen har ikke May og den Nord-Irske regjeringen foreløpig klart å komme fram til en enighet om landegrensen, skriver The Guardian. Dermed kan dette bli et betent og vanskelig tema også på mandagens Brexit-møte i Brussel.

Nord-Irland-spørsmålet: Brexit står og faller på denne grensen





Et annet vanskelig tema, er rettighetene til britiske borgere bosatt i utlandet. EU ønsker at EU-borgere skal beholde rettighetene sine i Storbritannia. EU-borgere krever at de ikke bare får bli i Storbritannia, men får beholde rettighetene sine til familiegjenforening, å jobbe og å eie selskaper.

EU ønsker ikke å gå inn i noen frihandelsavtale med Storbritannia før de ser nødvendig fremdrift i skilsmisse-avtalen. Et kontroversielt aspekt, er at Storbritannia kan måtte betale en klekkelig regning for skilsmissen for å få balanse i regnskapet med EU. May har sagt seg villig til å betale 40 millioner euro til EU, men mange brexit-forkjempere i parlamentet er bekymret for å betale en for stor sum i skilsmissen, og senere ende opp med en for dårlig frihandelsavtale.

Boris Johnson på skjebnedagen: – Jeg har det strålende

Klokken tikker for å levere Storbritannias forslag til å løsne opp i EU-rotet.

Mens Theresa May er under enormt press i dagens møte, traff utenriksminister Boris Johnson den norske utenriksministeren til gløgg, pepperkaker og juletreoverrekkelse.

Johnson så ikke ut til å være videre påvirket av stresset da han ga en kort kom til VG

– Jeg har det strålende, tusen takk, sa han, og fortsatte videre å snakke om det gode forholdet mellom Storbritannia og Norge, som han tror vil bli sterkere.

– Vi har hat et tett forhold til Norge lenge, og nå er vi i ferd med å lage et nytt forhold når vi går sammen med Norge i det å være utenfor EU.

FORNØYD: Utenriksminister Boris Johnson snakket til pressen etter å ha møtt Ine Eriksen Søreide og blitt overrakt et juletre. Foto: Adrian Dennis , AFP