Gjennombrudd i brexit-forhandlingene

BRUSSEL (VG) EU har vedtatt å gå videre til fase to av forhandlingene om brexit. Det skjedde «bak ryggen» til hovedpersonen Theresa May.

15. desember er dagen EU-topper har ventet på gjennom nesten et år med tøffe brexit-diskusjoner. I dag har de 27 øvrige statslederne i EU bestemt seg for at de vil signere papiret som sier at brexitdiskusjonene har kommet langt nok til at man kan gå videre fra grunnfasen, og til å begynne å forhandle konkret om fremtidige avtaler.

Hver og én av de mektige rundt EUs bord i Brussel hadde rett til å nedlegge veto, noe som ville vært knusende for dem som jobber med å løse denne skilsmissesituasjonen på en så ryddig måte som mulig.

Kvinnen som har fått rollen som brexits frontfigur, britenes statsminister Theresa May, får ikke være med på diskusjonene denne viktige dagen. EUs regler sier at hun måtte gå på gangen når temaet ble tatt opp, derfor dro Theresa May like så godt fra Brussel før møtene startet fredag.

BYE, BYE: Britenes statsminister Theresa May deltar ikke når de øvrige stats- og regjeringssjefene i EU skal stemme over om man går videre til fase to i brexitforhandlingene. FOTO: REUTERS

Spontan applaus

BREXIT: STATUS NÅ: * 8. desember ble det oppnådd tilstrekkelige framskritt i forhandlingene om rammene for brexit, til at fase to av forhandlingene kan innledes. * Fase omfatter blant annet samtaler om en fremtidig handelsavtale. * 29. mars 2019 går britene ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse. Men etter «mytteriet mot May» kan det spøke for denne datoen. ( Kilde: NTB)

Det at May holdt ut gjennom ydmykelse og nedturer forrige uke, frem til et etterlengtet gjennombrudd, kan ha vært det som sikret henne en delseier i dag.

– Jeg tror ikke dagens brexitdiskusjoner blir særlig tøffe. Det har vært gjort godt grunnarbeid, og mitt inntrykk er at utkastet som Donald Tusk har forberedt er godt fundert hos medlemslandene, sa en EU-kilde til VG i Brussel fredag formiddag før gjennombruddet var et faktum.

Hvorvidt det var en forenklende faktor for fredagens diskusjoner at May har forlatt EU-bygningen, vites ikke. Men den britiske statsministeren fikk faktisk et sjeldent hyggelig øyeblikk helt på tampen av de tøffe møtene natt til fredag, da det brøt ut spontan applaus etter Mays innlegg om hvordan hun ser på brexitforhandlingene.

Fra Storbritannia er siste nytt at det kan spøke for datoen som er satt for at Storbritannia kan ta første steg ut av EU, 29. mars 2019. Theresa May har tidligere sagt at hun ikke vil tolerere forsinkelser i to-års fristen fra da forhandlingene begynte, men etter statsministerens pinlige nederlag på hjemmebane denne uken, kan det hende hun ikke lenger har makt til å beholde sin ønskede sluttdato, skriver The Times.

MYTTERI: Det kan virke som om britenes statsminister har det lettere på utenlandsbesøk enn på hjemmebane. Onsdag denne uken ble hun stemt ned av sine egne parlamentsmedlemmer. Nå får ikke regjeringen siste ord i brexit-forhandlingene. FOTO: AFP

Avstemningen i underhuset onsdag, betegnet som et mytteri mot May, resulterte i at Mays regjering ikke får siste ord når en brexit-avtale ligger på bordet. Det privilegiet er det nå parlamentet som har. Mange av parlamentsmedlemmene synes at en satt dato for når de skal trekke seg ut av unionen vil påføre unødvendig press, skriver avisen.

Hvor stor knipe dette setter Tory-toppen May i, ble satt ord på av Luxembourgs statsminister ved toppmøtets start.

– Dette er ikke bra for Theresa May. Med en gang hun forhandler frem noe, må hun dra tilbake til London for å få det godkjent fra parlamentet. Dette endrer ikke agendaen, men det gjør livet mer komplisert for den britiske regjeringen, sa Xavier Bettel til The Times.

