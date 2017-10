EU-topp mener Europa bør frykte spredning av smånasjoner

Catalonia-krisen preger nyhetene og regioner i Italia vurderer selvstyre. EU-parlamentets president mener Europa bør frykte spredning av smånasjoner.

I et intervju med Roma-avisen Il Messaggero sier EU-parlamentets president Antonio Tajani at Europa «selvfølgelig må frykte» en mulig framvekst av små nasjoner.

– Det er derfor ingen i Europa har planer om å anerkjenne et selvstendig Catalonia, sier Tajani.

Den italienske politikeren uttaler seg med henvisning til folkeavstemninger om mer selvstyre i Lombardia og Veneto i Italia, samt katalanske separatisters seige kamp om uavhengighet fra Spania.

– Spania er historisk sett en forent stat med mange autonome regioner og en mangfoldig, sammensatt befolkning som snakker forskjellige språk, men som er en del av en forent stat, sier han, og understreker:

– Det er ikke gjennom å undergrave nasjonskonseptet vi styrker Europa.

KJEMPEDEMONSTRASJONER: Hundretusener av katalanere demonstrerte mot spanske myndigheter i Barcelona lørdag kveld.

Avsettes

Spania er fortsatt dypt preget av den politiske krisen som ble utløst av Catalonias folkeavstemning om uavhengighet den 1. oktober.

Over 90 prosent stemte for løsrivelse, men kun 43 prosent deltok. Avstemningen ble erklært ulovlig og ugyldig av sentrale myndigheter, som forsøkte å hindre den ved å sette inn store politistyrker.

Regionspresidenten i Catalonia, Carles Puigdemont, har så langt nektet å gi en tydelig beskjed om regionen faktisk ikke har erklært seg uavhengig eller ikke, slik statsminister Mariano Rajoy krever.

Lørdag førte det til at regjeringen i Madrid utløste grunnlovens paragraf 155, som gir mulighet til å frata regionen selvstyret under gitte betingelser. Regionregjeringen skal avsettes, og det skal gjennomføres nyvalg i regionen i løpet av seks måneder. Normalt er det bare Catalonias president som kan lyse ut nyvalg.

Paragrafen har aldri tidligere vært tatt i bruk, og overhuset i den spanske nasjonalforsamlingen må godkjenne avgjørelsen. Beslutningen derfra ventes ikke før i slutten av neste uke, men Rajoys parti har flertall i overhuset og støtte fra flere andre partier.

Katalansk minister til VG: Jeg fortsetter uansett hva Rajoy sier

VISER MOTSTAND: Regionpresident i Catalonia, Carles Puigdemont (midten), visepresident Oriol Junqueras (venstre) og regionforsamlingens president Carme Forcadell (høyre), demonstrerte lørdag mot fengslingen av de katalanske separatistlederne Jordi Sanchez og Jordi Cuixart. Foto: Santi Palacios , AP

Store demonstrasjoner

Puigdemont og de katalanske separatistene har ønsket forhandlinger med Madrid, men det ønsket er så langt blitt blankt avvist. Nå vurderer de hvordan selvstendighetskampen kan fortsette.

– I går ble det gjennomført et regelrett kupp mot katalanske institusjoner. Det som skjer videre, med støtte og enighet fra alle, er at vi kommer til å kunngjøre hva vi skal gjøre videre og hvordan, uttaler de katalanske regionmyndighetenes talsperson Jordi Turull søndag.

Katalanere som ønsker selvstendighet, ga uttrykk for sitt raseri gjennom omfattende demonstrasjoner i regionshovedstaden Barcelona lørdag. Nærmere en halv million deltok, ifølge det regionale politiet.

I en tale erklærte Puigdemont Rajoy skyldig i det verste angrepet mot katalanske institusjoner og folk siden Francisco Francos diktatur. Regionpresidenten varslet at han ville kalle sammen den folkevalgte katalanske forsamlingen for å diskutere et svar på Rajoys handling.

– Kan bli problematisk

De regionale myndighetene i Catalonia er kraftig dominert av separatister fra alle politiske retninger etter det forrige valget i 2015. Turull konstaterer at nyvalg «ikke er et alternativ».

–Hva skjer hvis de nekter å føye seg, spør jussekspert ved Universitetet i Barcelona, Xavier Arbos Martin.

Utenriksminister Alfonso Dastis så ut til å gi et svar på det i et intervju søndag.

–De vil bli behandlet som enhver opprørsgruppe som forsøker å innføre egne regler overfor det katalanske folk, sier han, og oppfordrer alle og enhver til å ignorere beskjedene fra de regionale myndighetene.

Spredning

Et politisk kaos på linje med det som skjer i Spania, ventes ikke som følge av de to avstemningene i Veneto og Lombardia i Italia søndag kveld.

–Først og fremst er disse avstemningene legitime, noe som ikke var tilfellet i Spania. Dessuten handler det ikke om mer selvstyre i Spania, men en erklæring om uavhengighet stikk i strid med grunnloven, sier Tajani.