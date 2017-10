Enorme ødeleggelser i skogbrannrammede Portugal

OLIVEIRA DO HOSPITAL (VG) Etterlengtet regn har hjulpet i slukningsarbeidet, men skadene etter skogbrannene i Portugal er uopprettelige for de rammede.

Et tykt lag av aske har erstattet grønt gress i rundkjøringen i den ellers så idylliske landsbyen Oliveira do Hospital i fjellområdene nord i Portugal.

Ødeleggelsene er fatale. Igjen står nakne trær, ulmende småbranner og mennesker som har mistet alt.

– Jeg kunne se brannen komme mot oss, i horisonten, fra nabolandsbyen og stadig nærmere oss. Da den nådde huset mitt var jeg fortsatt i pysjamasbukser. Et familiemedlem hentet meg i bil og fikk kjørt meg vekk. Jeg har mistet fem geiter og alt utstyr til arbeid på gården, forteller José Antonia Da Cruz (73) til VG.

Den gråhårede mannen i en lilla, sliten piquetskjorte har i likhet med mange andre møtt opp utenfor rådhuset i Oliveira do Hospital tirsdag kveld, for å få vite hva som finnes av hjelp til de mange hardt rammede.

– Jeg tar hva som helst, selv om det bare er moralsk støtte, sier 73-åringen trist.

Dødstallet stiger fortsatt

Lukten av svidd ligger over nesten hele den nordlige og sentrale delen av Portugal nå. Enorme skogområder er forvandlet til tomme, svarte sletter, ispedd spede små trestammer som nå ligner brukte fyrstikker.

STORE SKADER: Brente biler i Miro i nærheten av Penacova. Foto: Pedro Nunes , Reuters

Så langt er 41 mennesker omkommet etter skogbrannene her. Også i nabolandet Spania herjer ilden. Oliverio do Hospital er en av de hardest rammede kommunene, og har fått ødelagt 80 prosent av skogen disse siste dagene. Verst av alt, er at det lille lokalsamfunnet har mistet åtte av sine kjære i flammehavet.

VG ser innbyggere med flate sørgebuketter komme ut av den lokale blomsterhandleren. Portugals statsminister Antonio Costa besøker landsbyen tirsdag kveld.

– Vi holder på å kartlegge skadene, for å kunne hjelpe de rammede med å bygge opp livene sine igjen, sa statsministeren til VG og portugisisk presse ved rådhuset tirsdag kveld.

Det finnes fortsatt flere mennesker som sivilforsvaret ikke har klart å nå, så dødstallet kan fortsette å stige, opplyser etaten til pressen.

MØTTE VG: Carlos Pereira (53) og José Antonia Da Cruz (73) var blant dem som hadde møtt opp utenfor rådhuset i Oliveira do Hospital tirsdag kveld. Foto: Nora Thorp Bjørnstad , VG

På flukt fra flammene

Da det på mandag endelig kom litt regn, var lettelsen stor her. Arbeidet har blitt litt lettere for brannmannskapene, og 15 av de største brannene er nå under kontroll. Samtidig er ødeleggelsene innbyggerne allerede har opplevd, uopprettelige.

PORTUGAL SPESIELT UTSATT: Landet er spesielt utsatt for disse naturkatastrofene fordi Portugal har svært mye skog og en varm sommersesong, men også på grunn av hvordan landets skog er fordelt. Hele 85 prosent er privateid, og mye av dette arealet blir ikke tatt vare på og står og forfaller og samler støv og tørre, brennbare grener, ifølge BBC. Området er også dominert av det økonomisk innbringende eukalyptustreet, som suger opp mye av grunnvannet, skriver det britiske mediehuset.

– Jeg har ikke ord, det er så grusomt. Søsteren min og familien hennes har mistet land, hus og dyr, bare et par kilometer herfra, forteller Carlos Pereira (53) til VG.

Andre gang i år

De fleste som har omkommet i brannen døde i bilene sine på flukt fra flammene. I mange titalls kilometer rundt Oliverio do Hospital, ligger utbrente, ødelagte biler langs veien.

Det er ikke mer enn fire måneder siden storbrannene sist herjet i Portugal, og da tok 64 liv. Brannene i juni skapte en debatt om beredskapen hos landets nødetater. Oktober måned, med sine temperaturer på over 30 grader, har blitt som en skremmende påminnelse om hvor mye det haster å få på plass en bedre beredskap i landet. « Fra nå av, skal ikke noe forbli slik det var før, sa statsminister Costa til pressen denne uken.

Mens temperaturene fortsatt er uvanlig høye i området tirsdag, melder meteorologene regn på onsdag. I Oliverio do Hospital håper innbyggerne inderlig at nedbøren kommer som varslet.