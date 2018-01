Vil at hjemløse skal bli ryddet vekk av politiet før det kongelige bryllupet

Lokale myndigheter i Windsdor tar til orde for at tiggere skal ryddes vekk fra området før bryllupet mellom Meghan Markle og prins Harry.

Den lille byen Windsor i England er mest kjent for Windsor Castle, en av hovedresidensene til den den britiske monarken. Dronning Elisabeth bor på slottet annenhver helg, og det er her den amerikanske skuespilleren (36) og den britiske prinsen (33) som forlovet seg i november skal gifte seg i 2018.

Nå har Windsor også blitt sentrum for en politisk storm i Storbritannia. For når verden skal følge med på den kongelige bryllupsseremonien, ventes det at tusenvis av mennesker vil besøke byen.

At så mye oppmerksomhet vil rettes mot Windsor i mai, har ført til at Simon Dudley, den konservative lederen av den lokale administrasjonen i Windsdor og Maidenhead, tar til orde for en kontroversiell metode for å sørge for at byen vises frem i sitt beste lys.

– Tiggere må ryddes vekk av politiet fra gatene i Windsdor før bryllupet mellom prins Harry og kjæresten Meghan Markle, fordi deres avfall setter den pittoreske engelske byen i et dårlig lys, sa Dudley ifølge Reuters.

– En epidemi

Lederen for den lokale administrasjonen uttrykker sine bekymringer og maner til handling i et brev til politiet den 2. januar.

Brevet har blitt publisert i sin helhet av lokalavisen The Windsor Express. Der understreker Dudley at «hjemløshet ikke er akseptabelt i et nestekjærlig samfunn», og skriver at lokale myndigheter har investert i mange tiltak for å hjelpe hjemløse.

Samtidig skriver han at et «stort antall voksne som tigger i Windstor er faktisk ikke hjemløse, og hvis de er hjemløse avviser de alle støttetiltak (...) Hjemløshet i denne gruppen er derfor et valg».

Dudley knytter problemer med avfall etterlatt av hjemløse, som han skriver fører til sikkerhetsproblemer, opp mot det kongelige bryllupet.

«Åpenbart vil antallet turister øke under det kongelige bryllupet i mai 2018, og våre innbyggere bekymrer seg for sin sikkerhet. Hele situasjonen setter også dessverre en vakker by i et uheldig lys»

HJEMLØS: Like overfor Windsor Castle i Windsor har en hjemløs person sovet. Den lokale administrasjonen mener slike scener kan være til sjenanse for byen under det kongelige bryllupet. Foto: Toby Melville , Reuters

Krever umiddelbare tiltak

Dudley anbefaler at politiet bruker de metodene de kan i kraft av eksisterende lovverk, «inkludert siktelser for kriminell oppførsel mot de mange lovbryterne».

I brevet ber han politiet om å umiddelbart vie oppmerksomhet til problemene Windsor står overfor. Han har også tidligere kommentert situasjonen på Twitter:

«Dessverre er det en epidemi av hjemløse og folk som sover ute i Windsdor. Jeg vil skrive til politiet og be dem om å ta hånd om dette før det kongelige bryllupet», tvitret han den 27. desember.

Vekker sterke reaksjoner: – Avskyelig

Brevet til den konservative lokale politiske lederen har vakt mange reaksjoner. En rekke mennesker har svart på Dudleys Twitter-meldinger, og oppfordrer ham til å vise større medmenneskelighet.

Murphy James, koordinatoren for Windsors prosjekt for å hjelpe hjemløse, kaller det «kvalmende» at Dudley trekker frem det kongelige bryllupet som en årsak for å bekymre seg over problemer knyttet til hjemløshet i Windsor.

Han reagerer særlig på at det insinueres at flere hjemløse frivillig velger å sove ute.

– Det er helt avskyelig at noen skal ha slike synspunkter i vår tid, særlig en en leder for bydelen. Hvis noen sover ute på gata, er de ikke der fordi de har valgt det, de er der fordi noe har gått galt, sa han til BBC.

