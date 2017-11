Fem personer drept etter krasj med stjålet bil

Politiet har pågrepet to 15-åringer etter at to voksne og tre barn mistet livet i en bilulykke i Leeds lørdag.

Ulykken skjedde i Stonegate Road i den engelske byen Leeds klokken 21.54, melder BBC.

Politiet i West Yorkshire bekrefter at to 15-åringer er pågrepet, og at ulykken etterforskes.

Ifølge politiet skjedde ulykken da en stjålet Renault Clio krasjet inn i et tre. Ofrene var en 12 år gammel gutt, to 15-åringer og to menn på 24 og 28 år.

Omstendighetene rundt ulykken er foreløpig ikke kjent, men en talsmann for politiet sier til BBC at de jobber ut fra en teori om at både de fem drepte, og de to pågrepne 15-åringene skal ha vært inne i bilen da den krasjet.

Foreløpig har ikke politiet gått ut med detaljert informasjon om hva de to 15-åringene er pågrepet for.

De pårørende er varslet, skriver BBC.

Den britiske avisen Daily Mail skriver at øyenvitner forteller om en stor utrykning lørdag kveld fra både lokalt politi, ambulanse og brannvesen.

Lokalavisen Yorkshire Evening Post skriver at politiet ber om informasjon, og skriver at veien vil forbli stengt mens det pågår undersøkelser på ulykkesstedet.