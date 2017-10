President Donald Trump har nå besøkt overlevende fra Las Vegas-massakren. – Vi vil alltid finne håp i de personene som risikerte sine liv for våre, sier presidenten.

Søndag kveld haglet det utallige skudd mot publikum på countryfestivalen Route 91 Harvest i Las Vegas. Minst 59 ble drept, og over 500 skadet. Dagen etter massedrapet, var VG på «Stripa» i Las Vegas, rett ved konsertarenaen. Der var det mennesker som holdt rundt hverandre, klemte og gråt i stillhet. Noen kom for vise respekt, andre var selv vitne til den grufulle hendelsen.

To dager etter massakren, i dag klokken 12.30 (lokal tid), ankom president Donald Trump Las Vegas for å møte overlevende og politikere.

– Dette er en veldig, veldig vond dag for meg personlig, sier han, ifølge CBS News.

Ga helsepersonell skryt

Det første Trump og hans førstedame Melania Trump gjorde i Las Vegas i dag, var å møte noen av ofrene og legene på krisesenteret University Medical Center. Han ga dem mye skryt.

– Leger og sykepleiere, det er en fantastisk jobb dere har gjort, men det er noe man aldri vil se igjen, sa han til ansatte på University Medical Center som tok inn over 100 skadede på søndag.

– Det gjør meg veldig stolt å være amerikansk i dag, når jeg ser jobben dere har gjort.

Svarte ikke på spørsmål om våpenvold

Trump sa at han hadde besøkt flere pasienter som var alvorlig skadet.

– Pasientene var modige. Mange av dem var veldig hardt skadet, fordi de nektet å gå da det var fremdeles personer som ble skutt. Noen blir på sykehuset i én uke, to uker, fem uker, og andre drar om noen timer.

På spørsmål om hva han ønsket å si til ofrene, svarte han at «vi står hundre prosent bak dere», og lovet at «jeg vil være der for dem».

På University Medical Center sa også Trump at mannen som bak massakren var mentalt syk, og at de leter etter gjerningsmannens motiv.

– Hvis vi vet noe, får dere vite det veldig snart. Vi leter veldig hardt, sa Trump, og hyllet politiet som fikk gjerningspersonen til å slutte å skyte etter omlag elleve minutter.

– Profesjonaliteten har vært fantastisk. Så jeg vil takke dere alle.

Trump nektet å kommentere hvorvidt Las Vegas har problemer med våpenvold.

– Vi skal ikke prate om det i dag, sa han.

Trump: – Sammen med helter

På politikontoret i Las Vegas omtalte Trump de ansatte som helter.

– På vegne av landet kan jeg fortelle at dere er til inspirasjon i en tøff tid. Dere kom opp dit (hotellrommet) så raskt, og det kunne gått mye, mye verre. Vi setter stor pris på det.

– Jeg er beæret for å være her, sammen med helter. Vi takker én og alle av dere. Vi er her sammen med mange av de menneskene som var vitne til den grusomme natten, sa Trump, og viste til politiet og brannvesenet.

Politiet takket Trump og hans førstedame for å ha kommet til Las Vegas, og alle mennesker som har gitt dem støtte.

– Ja, vi er skadet, skadet hardt, men vi er ikke ødelagt. Vi vet at vi aldri vil glemme dette, men vi må gå videre som en familie, og gi hverandre støtte og kjærlighet, sa politiets talsperson.

Trump sa at ord ikke kan beskrive den modigheten hele verden ble vitne til søndag kveld, mens de beste og verste sidene av menneskeheten kom til syne.

– I dypet av grusomheter, vi vil alltid finne håp i de personene som risikerte sine liv for våre.

Presidenten hedret også politimannen Charles Hartfield (34), som døde i masseskytingen.

– Han var en veldig spesiell person. Hans død er et tragisk tap for denne politistyrken, for denne byen og for vår store nasjon, sa Trump. Han beæret også de andre politibetjentene som gikk ut i skuddlinjen for å finne ut hvor de dødelige skuddene kom fra.

– Mange mennesker vil gå til sengs i kveld, i en verden som plutselig føles tom. Menneskene som de elsket så høyt, ble revet vekk fra dem for alltid.



