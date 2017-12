Soner 30 års fengsel for dødfødsel

Teodora Vasquez (32) er en av mange kvinner som har blitt dømt til fengsel for barnedrap som følge av den strenge abortpolitikken i El Salvador.

Selv om landets maksimale fengselsstraff for abort er åtte år, soner i dag minst 17 kvinner straffer på opptil 40 år etter å ha vært igjennom en spontanabort eller dødfødsel, skriver The Guardian.

Disse kvinnene siktes for drap.

Teodora Vasquez (32) er én av dem. Sommeren 2007 var hun høygravid da hun fikk store blødninger. Hun rakk å ringe nødnummeret før hun besvimte.

Da hun kviknet til, ble hun satt i håndjern og arrestert, skriver avisen. Vasquez ble dømt til 30 år i fengsel for drap under skjerpende omstendigheter. Hun har til nå sonet åtte år.

Amnesty: Krever at hun løslates

Saken til Teodora Vasquez har vakt sterke reaksjoner internasjonalt. Hun har nå søkt om å få gjenopptatt saken i retten, der hun skal møte den 8. desember.

En gruppe fra Amnesty International har krevd at hun løslates, og starter mandag en internasjonal kampanje for å kreve at abortlovgivningen gjøres om på.

– Teodora er et eksempel på hvordan totalforbudet mot abort rammer fattige kvinner uten ressurser på en fullstendig absurd og dypt urettferdig måte, sier politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty.

Hun forteller at det som er spesielt med El Salvador, er at organisasjonen kjenner til minst 17 tilfeller der kvinner som opplever svangerskapskomplikasjoner ikke bare er dømt for brudd på abortloven, men for drap på nærstående slektning, med en strafferamme på femti år.

Abort har vært totalforbudt i El Salvador siden 1997 – dette inkluderer saker der årsaken til graviditeten er voldtekt eller incest, og der det er fare for mors liv og helse, skriver Al Jazeera.

Regjeringen skal i den kommende tiden revurdere dette, og vurdere å åpne opp for abort i spesielle tilfeller.

DEMONSTRERER: Kvinner i El Salvador marsjerte den 28. september gjennom gatene i en stor demonstrasjon for å avkriminalisere abort Foto: Marvin Recinos , AFP

– De kommer til å drepe deg der inne

Teodora Vazquez hadde allerede en sønn som var fire år gammel på tidspunktet da hun ble fengslet. Han er nå tenåring. Ifølge søsteren Cecilia Vasquez hadde Teodora gledet seg til å få sitt andre barn.

– Hun var så glad. Hun kjøpte leker, bleier og klær, og ba meg om å hjelpe henne å se til den nye babyen så hun kunne fortsette å jobbe. Jeg trodde at hvis jeg bare forklarte dette til dommeren så ville han skjønne at hun ville ha barnet, men jeg fikk aldri muligheten, sier hun til The Guardian.

Mirna Isabel Ramírez (34) er også en av kvinnene som har blitt fengslet, anklaget for å ha forsøkt å gjennomføre en abort. Ifølge Al Jazeera sonet hun 12 år for drapsforsøk under skjerpende omstendigheter, før hun ble benådet, få uker før hun skulle ha fullført soningen.

– Den første natten sov jeg på gulvet. På veien dit (til fengselet journ.anm.) sa politiet til meg: De kommer til å drepe deg der inne for det du har gjort, sa hun til avisen.

Kvinnene forteller om et stort stigma rundt det å være fengslet for barnedrap, både fra samfunnet og andre innsatte.

Ramirez fikk en kortere straff, fordi barnet hun er dømt for å ha forsøkt å drepe overlevde. Hun ble pågrepet og siktet etter at hun hadde født datteren hjemme på toalettet, etter å ha følt seg uvel, skriver Al Jazeera.

Skal revurdere abortlov

Mange mener den strenge abortloven i El Salvador har ført til at antallet selvpåførte aborter stiger, skriver CNN. Abortene gjennomføres med blant annet rottegift, strikkepinner eller andre redskaper

– Har du penger, kan du alltids skaffe deg en trygg abort i El Salvador, selv om det er ulovlig. Har du ikke penger, er du nødt til å ty til de farlige abortene som truer kvinners liv og helse sier Kaatee til VG.

– Jeg er forferdet over at kvinner, som følge av El Salvadors absolutte forbud mot abort, straffes for tilsynelatende spontanaborter og andre fødselsrelaterte nødssituasjoner, og siktes for å ha forsøkt selvpåførte aborter, sa Zeid Ra‘ad Al Hussein, FNs høykommissær for menneskerettigheter, i en uttalelse da han hadde besøkt landet i slutten av november.

Ifølge Reuters ba han i uttalelsen myndighetene om å revurdere både sakene til de fengslede kvinnene, og landets politikk på feltet. Landets regjering skal nå behandle en mulig endring av den omstridte abortloven.

President Salvador Sanchez Ceréns parti FPL har foreslått å tillate abort i saker der kvinnen har blitt voldtatt, er offer for menneskehandel, der fosteret er skadet, eller der kvinnens liv og helse er i fare, skriver The Guardian. Samtidig har det konservative opposisjonspartiet NRA fremmet forslag om å øke maksimal fengselsstraff for abort til 50 år, ifølge avisen.

