Abortdømt kvinne i El Salvador ble ikke satt fri

En domstol opprettholdt onsdag dommen mot en 34 år gammel kvinne som ble dømt til 30 års fengsel etter en dødfødsel.

Teodora Vasquez er en av 27 kvinner som sitter fengslet i El Salvador, dømt for brudd på det som er en av verdens strengeste abortlover. Kvinner som oppsøker sykehus etter å ha opplevd spontanabort eller andre svangerskapskomplikasjoner risikerer å bli mistenkeliggjort av myndighetene.

Vasquez var gravid i niende måned og var på jobb da hun opplevde en dødfødsel i 2007. Hun skal forgjeves ha forsøkt å ringe etter ambulanse før hun mistet bevisstheten. Hun ble tiltalt og dømt for drap under skjerpede omstendigheter.

FENGSLET: Teodora Vasquez ble dømt til fengsel i 30 år for drap, etter at hun fikk et dødfødt barn. Foto: , Foto: Amnesty

– Vi er dypt skuffet over domstolen i El Salvador i dag, men vår kamp fortsetter. Vi vil kjempe til Teodora er fri, og de urettferdige abortlovene i El Salvador blir forandret, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

Loven i El Salvador forbyr alle former for abort, også om svangerskapet er et resultat av voldtekt eller truer morens helse. Strafferammen er to til åtte års fengsel, men politi og påtalemyndigheten sikter ofte kvinnene for langt mer alvorlige forbrytelser.

