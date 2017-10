Eks-skuespiller Heather Kerr står fram: Weinstein tvang meg til å ta på ham

– Slik fungerer det i Hollywood, skal Harvey Weinstein ha sagt, ifølge eks-skuespilleren Heather Kerr. Hun er den siste i rekken som har anklaget filmmogulen for overgrep.

I en pressekonferanse fredag, sluttet Heather Kerr seg til den voksende gruppen kvinner som har beskyldt den amerikanske filmmogulen Harvey Weinstein (65) for overgrep i løpet av de siste par ukene.

Her forteller hun om et møte på Weinsteins kontor på 80-tallet – en hendelse hun sier førte til at hun sluttet som skuespiller.

Det skal ha vært måten han smilte på, og hvor nært han satt seg henne i sofaen, som først vekket Kerrs mistanke.

– Før jeg vet ordet av det, dro han ned glidelåsen og tok ut penisen sin. Så grep han hånden min, dro meg mot seg, tvang hånden min ned på penisen sin og holdt den der. Jeg var lamslått av skrekk. Jeg forsøkte å holde meg i ro, for det var tross alt ingen andre på kontoret, sier hun, i pressekonferansen, tydelig preget av det hun forteller.

Var slik det fungerte



Kerr sier hun forsøkte å virke uanfektet mens hun trakk til seg hånden.

– Han sa til meg at slik fungerer det i Hollywood, og at alle skuespillerinnene som har gjort karriere, har fått det til på denne måten,forteller Kerr videre.

Da skal Weinstein ha forklart henne at hun først måtte ligge med ham, før han ville ta henne med på fester og fortelle hvem hun skulle ligge med der. Dette til tross for at hun «ikke var særlig pen». Det hele skulle være en slags tjeneste.

– Jeg følte meg så maktesløs. Jeg trodde ingen ville tro på meg. Jeg var ingen, så hvorfor skulle de det? Sier Kerr.

Så langt er Harvey Weinstein anklaget for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt av mer enn 40 kvinner. Weinstein har kategorisk nektet for å ha gjort noe ulovlig.

Etterforskes for voldtekt



– Jeg innser at måten jeg har oppført meg overfor mine kolleger tidligere har forårsaket masse smerte, og vil oppriktig beklage det, sa han i en uttalelse sendt til New York Times, etter at avisen først publiserte anklagene som fikk ballen til å rulle.

Blant de kjente kvinnene som har stått fram er Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow og Cara Delavingne.

Siden da har hans kone gått fra ham, han er sparket fra det mektige filmselskapet sitt, og han har mistet sin plass i bransjeorganisasjonen som deler ut Oscar-prisene hvert år.

Han etterforskes nå for voldtekt av politiet i New York, Los Angeles og London.

