Terroristene i Egypt skal ha båret IS-flag

Egyptiske påtalemyndigheter melder om at 25 til 30 terrorister skal ha båret IS-flagg da drepte 305 mennesker i en moské fredag.

Minst 305 personer - 27 av dem barn - ble ifølge offisielle tall drept og 128 såret da en moské i landsbyen al-Rawda nord på Sinai ble angrepet fredag.



Egyptiske påtalemyndigheter melder nå at 25 til 30 terrorister skal ha ankommet moskeen med IS-flagg på fem terrengkjøretøy, ifølge nyhetsbyrået AP.



Ingen har så langt påtatt seg ansvaret for angrepet.

Militante islamister som har erklært troskap mot terrorgruppen Den islamske staten (IS) har over lengre tid hatt tilhold i Sinai under navnet Wilayat Sinai, eller Sinaiprovinsen. De ekstreme islamistene har til nå i all hovedsak angrepet militæret, politi og koptiske kristne.

Terror-angrepet er det dødeligste i moderne egyptisk historie. I 2015 døde 224 mennesker da et russisk passasjerfly ble bombet og styrtet i Sinai.

Kan ha sluppet unna bombing

Først gikk en bombe av inne i moskeen under fredagsbønnen. Deretter begynte skytingen.

Påtalemyndighetene opplyser at terroristene stasjonerte seg selv ved moskeens hoveddør og tolv vinduer før de åpnet ild på menneskene på innsiden. I tillegg skal de ha tent på syv biler som stod parkert utenfor.

Jagerfly fra det egyptiske flyvåpenet har utført flere angrep etter moskéangrepet på Sinai. Ifølge arabisk Sky News, som har snakket med en anonym egyptisk sikkerhetskilde, har to droner ødelagt to biler og drept rundt 15 personer.

Men angriperne ser ut til å ha kommet seg unna.

Ti prosent av befolkningen drept

Al-Rawda-bygden i byen Bir al-Abed har med sine 2500 innbyggere, ifølge den egyptiske nettavisen Mada Masr, mistet nærmere 10 prosent av befolkningen i dagens massakre.

Landsbyen ligger rundt 40 kilometer vest for provinshovedstaden El-Arish, et område store mengder koptiske kristne har flyktet fra på grunn av trusselen fra IS.

Over 100 kristne er drept av ekstreme islamister i massakre og aksjoner mot kirker i Sinai. Moskeer skal imidlertid ikke tidligere ha blitt rammet av IS i Sinai.