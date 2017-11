Moské-angrepet på Sinai: Skal ha blitt advart på forhånd

ISTANBUL (VG) Hvis ikke den vesle moskeen i al-Rawda på Sinai stanset sin sufi-praksis, ville den bli sprengt i fillebiter, skal en IS-budbringer ha truet.

Den siste advarselen kom for tre måneder siden, forteller aktivisten Khaled (50), som bor i el-Arish, om lag fire mil fra landsbyen al-Rawda.

Han lar seg intervjue av VG på telefon, og ønsker ikke at vi skal skrive etternavnet hans av hensyn til hans egen sikkerhet. Det er farlig å heve stemmen på Sinai. Siden 2013 har den egyptiske halvøya vært styrt av et militærregime. Ingen journalister får innpass her.

Fredag ble moskeen i al-Rawda åstedet for det dødeligste terrorangrepet i Egypts moderne historie.

– IS på Sinai sendte en budbringer til moskeen to ganger. Den siste beskjeden var: «Vær forsiktige, neste gang dreper vi», forteller Khaled, som kjenner miljøet i moskeen godt.

Stormet moskeen med IS-flagg



Tolv av Khaleds venner ble drept. Totalt mistet 305 mennesker livet. 27 av dem var barn.

Det var under den folksomme fredagsbønnen at om lag 30 væpnede menn med langt skjegg og IS-flagg stormet den vesle, avsidesliggende moskeen i al-Rawda. Først bombet de den fra inn- og utsiden, før de henrettet dem som var der for å be.

De etterlot seg et blodig åsted:

– Vi er blitt vant til terrorangrep, men ingen hadde trodd at en muslim kunne angripe en moské, sier Khaled.

Egypt har de siste årene opplevd mange dødelig angrep mot sikkerhetsstyrker og koptiske kristne Dette er første gang en moské er blitt utsatt for et terrorangrep i landet.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet. Etter å ha bombet og skutt i 20 minutter, forsvant gjerningspersonene fra moskeen. De skal fortsatt være på frifot.

Men IS-flaggene og utviklingen på Sinai de siste årene peker mot én kilde: Wilayat Sinai, en terrorgruppe som har sverget troskap til Den islamske staten (IS).

De er ikke like mannsterke som IS i Syria og Irak, og teller om lag 500 til 1000 krigere. Like fullt har ikke militære eller politi på halvøya maktet stoppe dem siden de dukket opp for fire år siden.

VENTER PÅ SVAR: Minst 128 personer ble skadet i terrorangrepet. Slektningene deres venter utenfor Suez-kanal Universitetssykehus i Ismailia lørdag. Foto: Mohamed El-shahed/ , AFP

Mener sufiene driver vranglære



Moskeen i al-Rawda, en landsby med om lag 2500 innbyggere, var kjent i hele området. Troende muslimer kom hit for å praktisere sufisme, en forgrening av sunniislam med mystiske innslag i tro og praksis. Sang, dans og poesi er essensielt for sufiene, noe fundamentale jihadister misliker.

– De er fredfulle muslimer, og gjør ingen skade. De ber til Allah og profeten, men IS mener de er driver vranglære og har krevd at de endrer religionen sin, sier aktivisten Khaled.

HER SKJEDDE DET: Angrepet rammet al-Rawda-moskeen i Bir al-Abed helt nord på Sinaihalvøya. SKJERMDUMP: GOOGLE MAPS

Sufiene etablerte seg i al-Rawda for bare to-tre år siden, kan han fortelle. Før dette var de blitt fordrevet fra byene langs Gazastripen.

Det er uklart hvor på Sinai de i underkant av 1000 IS-affilierte krigerne har sitt tilholdssted. Ifølge Khaled kontrollerer ikke gruppen en eneste meter, men lever som nomader på stadig leting etter nye gjemmesteder i ørkenen og fjellene.

Det gjør dem ekstra uforutsigbare.