Magdy ble skutt i terrorangrepet i Egypt: – De skjøt mot oss uten å stoppe

Han ble skutt, men overlevde. Her forteller et av ofrene i Egypt om hvordan et av de verste terrorangrepene i verden i år, utfoldet seg.

– I 20 minutter skjøt de mot oss. Noen prøvde å flykte, andre forsøkte å beskytte barna sine. Ingen barn eller eldre ble spart.

På fredag i forrige uke tok mattelæreren Magdy Rizk sine tre sønner til moskeen i landsbyen Rawda på Sinaihalvøya i Egypt, for å be.

Nå ligger han på sykehus i byen Ismailia, skadet etter å ha blitt skutt tre ganger i benet av angriperne. 305 mennesker ble drept, blant dem Rizks eldste sønn.

Det enorme antallet døde, gjør fredagens angrep til et av de verste i verden så langt i år.

Sønnen ble drept

Det er den uavhengige egyptiske avisen Mada Masr som har intervjuet Magdy Rizk. Avisens har gitt VG tillatelse til å trykke intervjuet:

– Syv minutter ut i bønnen hørte vi lyden av skudd utenfor. Så entret angriperne moskeen og startet å skyte mot oss uten å stoppe. De var rundt 10 angripere, var kledd i militæruniformer og var maskerte. De hadde med seg svarte flagg. Da de så noen røre seg, skjøt de på nytt, sier han.

Rizks sønn kom aldri ut av moskeen i live.

– Min eldste sønn ble martyr. Han var akkurat ferdig med å teknikkmedisinsk utdanning og ventet på å få jobb. Han er et bedre sted nå, sier han fra sykesengen.

Rizk forteller videre:

– Det var ikke mulig å snakke med dem. Angriperne kom ikke for å snakke. De kom for å drepe oss, fordi de mener vi er vantro.

Moskeen i Rawda fungerte også som et sufisenter, og i menigheten var det mange sufimuslimer. Sufisme en retning innen den islamske mystikken, som følgerne regner som en integrert del av den muslimske trosutøvelsen. Ytterliggående islamister, blant dem IS, har stemplet sufimuslimer som vantro.

305 DREPT: Sko fra dem som aldri kom ut av moskeen i live, ligger igjen utenfor i landsbyen Rawda. Foto: , AP

Opp mot 30 angripere

Ifølge egyptiske myndigheter var det i alt mellom 25 og 30 personer som sto bak angrepet. De ankom i fem terrengkjøretøyer.

Gjerningsmennene stilte seg opp ved moskeens dører og vinduer, åpnet ild og kastet granater idet imamen skulle starte bønnen. Anslagsvis 500 mennesker var i moskeen.

Det siste året har ytterliggående islamister bombet kirker og drept over hundre koptere i hovedstaden Kairo og andre byer. Blodbadet i Al-Rawda-moskeen var det første større angrepet på en muslimsk menighet.

Egypts hær og sikkerhetsstyrker har i flere år ført en voldsom og kostbar krig mot opprørere i småbyer, landsbyer og ørkenfjell i Nord-Sinai. Militærkampanjen har ikke dempet opprøret, og egyptiske sikkerhetsstyrker har lidd store tap.

Samtidig er flere tusen mennesker blitt pågrepet i en omfattende kampanje mot motstandere av president Abdel-Fattah al-Sisis autoritære regime. Militante og moderate islamister, menneskerettsaktivister og andre dissidenter og kritikere av Sisi er blitt rammet.

SLAPP IKKE UNNA: Bildet er tatt inne i moskeen kort tid etter angrepet på fredag. Foto: Stringer , AFP

Redaktør: Volden har blitt normalisert

Redaktør i Mada Masr, Lina Attalah, sier til VG at det har vært vanskelig å dekke angrepet. Hun forteller at det var svært strenge sikkerhetstiltak rundt sykehusene der overlevende har vært. Tilgangen for journalister er liten.

– Det er trolig fordi myndighetene ønsker å kontrollerte historien så mye som mulig. De overlevende er den viktigste kilde til den historien, sier hun.

Attalah sier det dessuten er vanskelig å analysere angrepet med så lite informasjon tilgjengelig.

– Vold og terrorisme har både blitt normalisert og vanlig, spesielt når det gjelder Sinaihalvøya.

Derfor er det viktig å bryte dette mønsteret og gjøre ofrene mer synlig, mener hun.

– Med lite informasjon er det vanskelig å forstå hvorfor dette skjedde, og hvordan det kanskje kommer til å skje igjen.

Fra sykesenger i Ismailia sier Magdy Rizk at mange av dem som ble drept i angrepet, var internflyktninger som hadde flyktet fra volden lenger øst på Sinaihalvøya.

– Disse menneskene flyktet fra døden, fra sine hjem, kun for å komme hit å finne mer død, sier han.

Intervju gjort av Karoline Kamel/ Mada Masr

Bildene er tatt av Ibrahim Ezzat /Mada Masr