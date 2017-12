Kvinne dømt for smugling av smertestillende i Egypt

En britisk kvinne ble tirsdag dømt til tre års fengsel for å smugle smertestillende inn i Egypt.

Laura Plummer ble pågrepet i oktober på flyplassen, da hadde hun 290 tabletter Tramadol i kofferten. Tramadol et smertestillende legemiddel som ligner morfin.

De siste tre månedene har hun vært fengslet i et kvinnefengsel, hvor advokaten forteller at hun har blitt slått av andre innsatte.

Hun skal bli oppholdt i en liten celle med 25 andre kvinner, og må sove på gulvet. Ifølge moren er Plummer «ugjenkjennelig», skriver The Times.

Tirsdag ble hun dømt til tre års fengsel, samt en bot på omtrent 47 000 kroner.

DØMT: I denne retten i Hurghada i Egypt ble den britiske kvinnen funnet skyldig i dag. Foto: Mohamed Aly , Reuters

Tramadol er forbudt i Egypt uten resept, men er kjent for å bli misbrukt i landet. Stoffet er lovlig i Storbritannia. Den 33-årige kvinnen forteller at hun ikke var klar over at det var ulovlig, og at hun skulle bringe det til sin egyptiske mann som hadde smerter i ryggen.

Plummer skal ha tilstått smugling ved et uhell på grunn av dårlig oversettelse, hvor hun skal ha skrevet under på papirer som hun ikke forsto.

– Hun er en ordentlig, ærlig og hardtarbeidende kvinne. Selv om hun er naiv, er hun ikke narkotikasmugler. Hun prøve bare å hjelpe sin egyptiske partner med hans voldsomme ryggsmerter, sier advokaten hennes Karl Turner.