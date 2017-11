AP: 54 drept i moske-angrep

54 personer skal være drept i et skyte- og bombeangrep mot en moske i det nordlige Sinai i Egypt, melder AP.

AP har disse opplysningene fra det egyptiske statlige nyhetsbyrået MENA som også skriver at 75 er skadet.

Angrepet fant sted under fredagsbønnen i en moské i al-Rawda om lag 40 kilometer fra provinshovedstaden El-Arish. En bombe gikk av, og deretter åpnet væpnede opprørere ild mot forsamlingen før de forsvant fra stedet, skriver den private egyptiske avisen Al-Masry Al-Youm.

Helsedepartementets talsmann Khaled Megahed sier til den private fjernsynskanalen Extra News TV at 75 personer er såret i angrepet, mens Jerusalem Post melder ifølge uoffisielle kilder om over 50 drepte.

AP melder at politiet på stedet skal ha opplyst at menn i fire terrengbiler skal ha åpnet ild mot de som var kommet for å delta i fredagsbønnen.