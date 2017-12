Advokat dømt for voldtektsuttalelse i Egypt

En egyptisk domstol har dømt en advokat til tre års fengsel for å hevde at en kvinne som var iført opprevne jeans, burde bli voldtatt.

Advokaten kom med uttalelsene under et TV-program. Det førte til at mange sendte inn sine klager til statsadvokaten, som til slutt prøvde saken for retten.

Han sto tiltalt for å ha forsøkt «å tøye lovverket og spre ondsinnede utsagn og påstander som var ment å forstyrre den offentlige ro og orden og skade allmennheten».

Advokaten sa at det var en «nasjonal plikt» å voldta kvinner iført trange, opprevne jeans. Det er ikke klart om dommen blir anket.

Kvinner i Egypt har lenge klaget over at seksuell trakassering som et økende problem i landet. Regjeringen har samtidig i flere år jobbet å forbedre situasjonen ved å stramme inn lovverket.

