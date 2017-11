54 drept i moské-angrep i Egypt

54 personer er drept og 75 skadet i et skyte- og bombeangrep mot en moské i det nordlige Sinai i Egypt, melder AP og AFP.

AP har disse opplysningene fra det egyptiske statlige nyhetsbyrået MENA som også skriver at 75 er skadet.

Angrepet fant sted under fredagsbønnen i en moské i al-Rawda om lag 40 kilometer fra provinshovedstaden El-Arish. En bombe gikk av, og deretter åpnet væpnede opprørere ild mot forsamlingen før de forsvant fra stedet, skriver den private egyptiske avisen Al-Masry Al-Youm.

Helsedepartementets talsmann Khaled Megahed sier til den private fjernsynskanalen Extra News TV at 75 personer er såret i angrepet, mens Jerusalem Post melder ifølge uoffisielle kilder om over 50 drepte.

MOSKEEN: Det var denne moskeen i byen Arish, på Sinai-halvøya i Egypt, som ble angrepet under fredagsbønnen. Foto: EPA/STR

AP melder at politiet på stedet skal ha opplyst at menn i fire terrengbiler skal ha åpnet ild mot de som var kommet for å delta i fredagsbønnen.

Ofrene skal ha blitt fraktet til lokale sykehus.

Anrepet skjedde i moskeen i byen Bir al-Abed Foto: SKJERMDUMP GOOGLE MAPS

Foreløpig er det ukjent hvem som sto bak angrepet, men opprørere som sverger troskap til IS har tidligere stått bak en rekke angrep med til sammen flere hundre drepte politifolk og soldater etter militærkuppet i 2013, melder NTB.

Egypt har erklært unntakstilstand som følge av hendelsen, skriver Jerusalem Post. Det innebærer at enkelte lover og regler settes ut av funksjon i en kort periode.

Egypt har i årevis kjempet mot militante islamister i den avsidesliggende regionen.