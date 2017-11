235 drept i moskéangrep i Egypt – blir besvart med droneangrep

Først gikk bomben av inne i moskeen under fredagsbønnen. Deretter begynte skytingen. Minst 235 personer er drept i Egypts verste terrorangrep i moderne tid.

Siste: I kveldstimene fredag har egyptiske myndigheter gjengjeldt terrorangrepet med å sende bombefly og droner mot fjellområder i nærheten av den rammede moskeen.



Ifølge arabisk Sky News, som har snakket med en anonym egyptisk sikkerhetskilde, har to droner ødelagt to biler og drept rundt 15 personer.



– De skjøt mot ambulansene



Moskeen i landsbyen al-Rawda helt nord i Sinai var fyllt opp av troende sufimuslimer som var samlet til fredagsbønn da bomben flerret gjennom forsamlingen.

Gjerningsmennene, som skal ha vært minst 20, begynte å skyte. Ifølge øyevitner hadde angriperne omringet moskeen med kjøretøy og plassert en bombe også på utsiden, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Andre øyevitner forteller de hadde blokkert veiene bort fra moskeen ved å sprenge kjøretøyer.

– De skjøt på mennesker som forlot moskeen. De skjøt på ambulansene også, sier en lokal beboer, ifølge Sky News.



Da angrepet var over, var 235 mennesker drept og minst 109 skadet i det som er det dødeligste terrorangrepet i Egypts nyere historie, ifølge en talsmann for påtalemyndigheten i Egypt.



DRAMATISK: Skadede fraktes vekk etter angrepet. Foto: Stringer , Anadolu Agency, Getty Images

IS

Fredag kveld hadde ingen terrorgruppe foreløpig tatt ansvar for terrorangrepet.

Militante islamister som har erklært troskap mot terrorgruppen Den islamske staten (IS) har over lengre tid hatt tilhold i Sinai under navnet Wilayat Sinai, eller Sinaiprovinsen.

Al-Rawda-bygden i byen Bir al-Abed har med sine 2500 innbyggere, ifølge den egyptiske nettavisen Mada Masr, mistet nærmere 10 prosent av befolkningen i dagens massakre.

Landsbyen ligger rundt 40 kilometer vest for provinshovedstaden El-Arish, et område store mengder koptiske kristne har flyktet fra på grunn av trusselen fra IS.

Over 100 kristne er drept av ekstreme islamister i massakre og aksjoner mot kirker i Sinai. Moskeer skal imidlertid ikke tidligere ha blitt rammet av IS i Sinai.

De ekstreme islamistene har til nå i all hovedsak angrepet militæret, politi og koptiske kristne.

– Jeg kan ikke tro at de angrep en moske, sier en muslimsk lærd i området til The New York Times.

MOSKEEN: Det var denne moskeen i byen al-Rawda på Sinaihalvøya i Egypt som ble angrepet under fredagsbønnen. Foto: EPA/STR

Halshugget sufimuslimer

IS har likevel erklært muslimer som tilhører sufiretningen for vranglærere og vantro.

I mars publiserte gruppen en video hvor to eldre menn i oransje fangedrakter ble halshugget fordi de var sufimuslimer – eller skyldig i heksekunst og trolldom, ifølge IS.

Al-Qaida, som er bitre rivaler med IS, skal også være aktive på Sinaihalvøyen gjennom en gruppe som kaller seg Jund al-Islam.

Al-Qaida har imidlertid et langt mer moderat syn på annerledestroende innenfor islam, enn det IS har.

Nå i november kom også antatt al-Qaida-linkede Jund al-Islam med anklager mot IS nettopp fordi de mente at gruppen drepte sivile, samtidig som de meldte at de for første gang hadde vært i strid med IS.

KART: Angrepet rammet al-Rawda-moskeen i Bir al-Abed helt nord på Sinaihalvøyen. Foto: SKJERMDUMP GOOGLE MAPS

Lovløst

Siden general Abdel Fattah al-Sisi tok makten i Egypt gjennom et kupp mot president Mohamed Morsi i 2013 har Sinaihalvøyen i stadig større grad blitt et nærmest lovløst område med en rekke terroranslag som følge.

Journalister og medier har i praksis ingen mulighet til å operere i Sinai, noe som gjør det vanskelig å få ut uavhengig informasjon.

Egypt-forsker Jacob Høigilt ved Institutt for fredsforskning PRIO mener at angrepet må forstås ut fra lokale, egyptiske forhold.

– Samtidig som jihadister er aktive, er det sterk misnøye i lokalbefolkningen med sentrale myndigheter, og dette er en eksplosiv blanding, sier Høigilt til NTB.

Han er sterkt kritisk til hvordan president Abdel Fatah al-Sisi har håndtert situasjonen.

– Sisi og regimet har hatt stø kurs mot stadig dårligere tilstander. Det er et inkompetent og fryktelig undertrykkende regime. Det høster som det har sådd, sier Høigilt.

Hevn

I en tv-sendt tale erklærte den egyptiske presidenten Abdel Fattah al-Sisi tre dager landesorg, samtidig som han lovet hevn.

– Militæret og politiet vil hevne våre martyrer og tilbakevinne sikkerhet og stabilitet med makt i nær fremtid, sa han.

I mai i år ble en buss med koptiske kristne angrepet av IS. 28 personer ble drept. Og i september ble minst 18 politimenn drept i et IS-angrep i Sinai, skriver BBC.

For to år siden, i oktober 2015, ble 224 mennesker drept da en bombe sprengte et russisk passasjerfly som krasjet i Sinai.