Utsultede bjørner reddet ut av bur

Brannmannskap og redningsarbeidere tok grep for å redde to bjørner som var holdt i fangenskap i Armenia.

Forrige uke skrev flere britiske aviser, blant dem Daily Mirror, at to bjørner under forferdelige forhold ble holdt fanget i et rustent bur ved en restaurant i utkanten av landets hovedstad Jerevan.

Den tragiske historien fikk denne uken en lykkelig slutt, da de to bjørnene ble hentet ut av buret av brannmannskap og internasjonale redningsarbeidere. Lokale brannmannskaper skar opp det rustne buret så redningsarbeidere kunne redde bjørnene ut, skriver avisen.

Avsløringen viste at buret med de utsultede bjørnene, som har fått kallenavnene Misha og Dasha, var godt synlig for restaurantgjestene.

Armenske myndigheter har gitt sin fulle støtte til redningsoperasjonen, og restauranteierne som holdt bjørnene fanget skal ha vært samarbeidsvillige.

REDDER: Brannmannskaper skjærer i buret så bjørnene kan vi reddet. Foto: Foto: Roger Allen/North Downs Picture Agency

Rundt 80 bjørner

Dyrevernsorganisasjonen International Animal Rescue (IAR) har offentliggjort en rekke bilder av redningsaksjonen. IAR-sjef Alan Knight var i august i Armenia for å kartlegge hvordan dyr blir behandlet der.

– Jeg har selv vært der og sett på forholdene for disse bjørnene og de er intet mindre enn frastøtende, sa han til Daily Express da mishandlingen av bjørnene ble avslørt forrige uke.

IAR anslår at det er rundt 80 bjørner i Armenia som lever under forferdelige forhold. Mange av dem skal være brukt til underholdning på restauranter og butikker.

– Hjerteskjærende

Det har de siste ukene blitt startet opp arbeid med å bygge opp et sted for de av bjørnene som ikke kan returnere til naturen.

– Noen av dem har levd i årevis i små bur og overlever bare på smuler og ekkelt vann. Mange slår seg i hodet for å lette på kjedsomheten. Det er hjerteskjærende. Vi er bestemte på å stanse dette, sier Knight til Daily Mirror.

Skuespilleren Neil Morrissey var blant dem som støttet redningsaksjonen.

– Etter årevis med elendighet og forsømmelse, kan ikke slutten på lidelsen komme fort nok, sier han til Daily Mirror.

