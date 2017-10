Sel-sagt kan jeg sole meg på rullebanen

En 200 kilos sel slengte seg rett ned for å slikke sol på rullebanen i Alaska.

Bakkepersonell på de nordligste flyplassene i Alaska opplever ikke helt sjelden at både isbjørner, reinsdyr og moskuser, i tillegg til en hel fauna med fuglearter, slår seg ned på rullebanen.

Men da de oppdaget hvilken gjest – helt uten landingstillatelse – som hadde deiset ned på rullebanen sist mandag ettermiddag, så måtte de se en ekstra gang i kikkerten.

I all sin prakt – og med et særdeles lavt tyngdepunkt – lå det en 200 kilos sel og solte seg midt på rullebanen på Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport.

Måtte stoppe flytrafikken



Etter dager med snøstorm og kulde i værharde Utquagvik (Barrow) i Alaska, hadde det kommet et kjærkomment gløtt av sol noen timer. Like etter snørydding og klargjøring av rullebanen, oppdaget flyplassansatte den sjeldne gjesten som lå og slanget seg på asfalten som den mest sel-følelige ting i verden.

Ifølge Alaska Departement of Transportation & Public Facilities, som først skrev om- og publiserte et bilde av selen på Facebook, måtte all flytrafikk innstilles en stund.

Selen fikk sledetur



Etter at den helt spesielle gjesten ble observert, fotografert og filmet, ble representanter for natur og dyrevern-myndighetene tilkalt.

Det ble deretter besluttet at selen fikk gratis retur-transport på en slede bak en av flyplassens brøyte-kjøretøyer, hvoretter den ble transportert trygt bort fra rullebanen og flyplassen, ifølge en beskrivelse fra kommunikasjonsdirektør Meadow Bailey i transportdepartementet i Alaska, gitt til Alaska Dispatch News.

