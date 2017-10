Islands «enhjørning» unnslipper døden for andre gang

«Einhyrningur» ble født med sammenvokste horn for ett og et halvt år siden, og har blitt kjent også utenfor Islands grenser.

Einhyrningur, som betyr enhjørning på islandsk, kom til verden i april 2016, og er en islandsk vær.

– Vi så med en gang at han var annerledes og fryktet at han skulle dø. Når noe er annerledes, er det gjerne noe alvorlig galt med dyret, men alt bortsett fra hornene var heldigvis i orden, forteller Erla Porey Olafsdottir til VG.

Til avisen Iceland monitor forteller Erla at Einhyrningur, i tillegg til å ha ett horn, også alltid ser overrasket ut.

– Hornene strekker ansiktet hans, spesielt rundt øyene, slik at han alltid ser litt overrasket ut. Han ligner på en måte på folk som har tatt ansiktsløftning, fortalte en lattermild Erla til den islandske avisen noen måneder etter at Einhyrningur ble født.

Kjendis i utlandet

Erla bestemte seg egentlig for å slakte Einhyrningur i fjor høst, men da de skulle hente sauene fra beitet var han sporløst forsvunnet.

– Den eneste grunnen til at han overlevde var at han ikke kom hjem med de andre sauene til slaktingen på høsten. Vi fant ham ikke. Han ble funnet av noen lokale bønder rundt juletider, og han reddet med det livet. Hadde han kommet hjem med de andre sauene hadde han blitt slaktet forteller Erla til VG, og legger til:

– Og så ble han kjendis.

Artikkelen fortsetter under bildet av Einhyrningur og de andre hannene på låven



OGSÅ EINSTØING: Einhyrningurs matmor, bonden Erla, forteller at væren av og til er sammen med de andre værene på gården, men at han liker seg best i eget selskap. Om det er fordi han er annerledes vet hun ikke. Foto: Erla Þórey Ólafsdóttir

Hun forteller at historien om «den islandske enhjørningen» gikk verden rundt i vår.

– Han var i medier verden over. BBC har blant annet skrevet om ham flere ganger, ler Erla.

Ifølge Iceland monitor har Einhyrningur også vært inspirasjonen til et kunstverk, etter at kunstneren Akureyri brukte Einhyrningur som modell.

Erla lurte lenge på hva hun og familien skulle gjøre med sin islandske enhjørning, og ble kontaktet av både veganere som var interessert i å kjøpe ham, og Reykjavík Zoo. Men ikke en gang en enhjørning kom utenom de strenge reglene for dyrehold på Island, og Einhyrningur kunne ikke fraktes til byen.

Ny «enhjørning» født



Nå har Erla og familien bestemt at Einhyrningur skal få overleve nok en slakting, og at han skal auksjoneres bort til et veldedig formal.

– Vi har en festival som heter Skaftárhreppur i starten av november. Festivalen markerer slutten på arbeidet i sommer- og høstsesongen. Søndagen avholdes det tradisjonelt en auksjon, og vi har bestemt at han skal auksjoneres bort der, forteller Erla.

Pengene de får for kjendis-væren sin tenker de å gi til et veldedig formål i lokalsamfunnet, som for eksempel sykehuset, og flere bønder har allerede meldt sin interesse.

Til Iceland monitor forteller Erla at Einhyrningur ikke lenger er den eneste enhjørningen på Island.

– I vår ble det født en ny vær med sammenvokste horn, og det gir grunn til å undre seg over at to værer blir født med samme type horn så tett i det samme landet. Kanskje er det gener, hvem vet, sier hun til avisen.