Hunden Cola har fått «Blade Runner»-proteser

Gatehunden Cola fikk labbene sine kuttet av med et sverd. Nå løper han langs Thailands strender med høyteknologiske proteser.

Cola fikk beinene sine kappet av da han som valp tygget på naboens sko. Den tidligere gatehunden mistet nesten livet, men ble raskt fraktet til veterinær der han amputerte de to forlabbene sine.

Livet hans ble reddet, men med kun to bein var tilværelsen utfordrende.

The Soi Dog Foundation, en dyrevernsorganisasjon i Thailand, tok Cola inn i varmen. De spurte svenske Bengt Söderberg (60), som spesialiserer seg på proteser for mennesker, om å gi hunden en ny sjanse.

Söderberg ville gjerne hjelpe til, og sier han gjør det for å bevise for Cola at ikke alle mennesker er slemme mot dyr.

GODE VENNER: Svenske Bengt Söderberg og hunden Cola har samarbeidet i et år for å finne fram til de perfekte protesene. Foto: The Soi Dog Foundation

Dette er den første gangen Söderberg har laget proteser til en hund.

– Jeg har viet livet mitt til å hjelpe mennesker som har blitt amputert i mange ulike land, og nå jobber for tiden jobber jeg med opplæring og utvikling av proteser i Thailand, forteller Söderberg til VG.

«Blade Runner»

I desember ga spesialisten hunden høyteknologiske protester laget av karbonfiber. De brukte et helt år på å finne den perfekte oppskriften og er tilpasset den 2-årige hunden.

Det var tydeligvis verdt bryet, da Cola la på løp kun et kvarter etter de var på plass.

Cola skal være den første hunden i verden som har fått proteser som er på nivå med paralympics-utøveren Oscar Pistorius, også kjent som «Blade Runner», skriver Daily Mail.

Protesene skal være ekstremt lette, og passe den energiske hunden. De skal gi Cola mer balanse og spenst enn andre versjoner.

NYE BEN: Hunden Cola har fått høyteknologiske proteser på de fremste labbene. Foto: Soi Dog Foundation

Håper historien vil hjelpe mennesker

Söderberg forteller at historien om Cola har spredt seg som ild i tørt gress over hele verden.

– Jeg har masse av utrolige historier om pasienter som det får veldig bra for, men det får ikke like mye oppmerksomhet. Men når det gjelder en hund så har det eksplodert over hele verden – merkelig nok.

Spesialisten håper historien til Cola kan bidra til at handikappede aksepteres fullt ut. I Norden har vi kommet et stykke, men i andre land har ikke handikappede like mange muligheter.

– Jeg håper historien rundt en handikappet hund også kan hjelpe mennesker med å få en bedre livssituasjon og en avdramatisering rundt handikap, sier han.